Tuvo una aparición en Friends y su carrera dio un giro increíble: la historia de la actriz Brooke Shields La actriz repasó uno de los momentos más importantes de su carrera y explicó por qué ese papel marcó un antes y después en su trayectoria. Agregar C5N en









El capítulo de Friends﻿ que cambió la carrera de Brooke Shields. Vogue

Brooke Shields recordó el impacto que tuvo su participación en Friends.

La actriz reveló detalles de una de las escenas más recordadas del episodio.

Su interpretación sorprendió al público y cambió la imagen que muchos tenían de ella.

Ese papel fue clave para abrirle nuevas oportunidades en la televisión. Brooke Shields construyó una extensa trayectoria en el cine y la televisión, pero uno de los momentos más recordados de su carrera llegó gracias a una breve participación en Friends. A casi tres décadas de aquel episodio, la actriz recordó cómo ese trabajo terminó marcando un antes y un después en su camino profesional.

Durante una entrevista en el podcast The Bossticks, Shields habló sobre su aparición en el episodio The One After the Super Bowl, emitido en 1996. Allí interpretó a Erika Ford, una fanática de Joey Tribbiani que confundía al personaje con el médico que él interpretaba en una telenovela, dando lugar a varias escenas de humor.

La actriz apareció en el capítulo The One After the Super Bowl, estrenado en 1996. IMDb La actriz aseguró que ese fue uno de los papeles más divertidos que hizo en televisión y recordó especialmente una escena junto a Matt LeBlanc que estuvo cerca de quedar afuera del episodio. Según contó, insistió en mantener ese momento porque consideraba que ayudaba a mostrar la personalidad exagerada de Erika, y finalmente la producción decidió incluirlo.

Además, Brooke Shields explicó que el público quedó sorprendido al verla en un rol tan descontracturado. Hasta ese momento, muchas personas la identificaban con una imagen más seria y elegante, por lo que su interpretación en Friends rompió con esa percepción y llamó la atención de la audiencia.

Cuál es la historia de la actriz Brooke Shields Con el paso del tiempo, la actriz reconoció que aquella participación tuvo un impacto mucho mayor del que imaginaba. Según explicó, el éxito del episodio le abrió nuevas puertas en la industria y le permitió demostrar que también podía destacarse en la comedia.