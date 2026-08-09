Crisis diplomática: el embajador argentino en Brasil llegó a Buenos Aires para reunirse con Pablo Quirno

Daniel Raimondi mantendrá un encuentro de urgencia en el Palacio San Martín con el canciller para definir los pasos a seguir luego de que el gobierno de Lula da Silva ordenara su retiro de Brasilia por los agravios del presidente Javier Milei.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi , arribó a Buenos Aires para mantener una reunión de urgencia en el Palacio San Martín con el canciller Pablo Quirno , con el objetivo de evaluar los pasos a seguir luego de que el gobierno de Luiz Inácio 'Lula' da Silva ordenara su retiro de Brasilia por los agravios del presidente Javier Milei .

La decisión del gobierno brasileño ocurrió a raíz de una serie de declaraciones públicas emitidas por el mandatario argentino en diferentes medios de comunicación. Frente a este escenario, la representación diplomática argentina en Brasilia quedó a cargo de María Emilia Cortés en calidad de encargada de negocios .

Por su parte, el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli , quedó al margen de la conducción directa de la sede local. El representante brasileño solo sostiene un vínculo institucional restringido al ámbito técnico y administrativo.

Ambos diplomáticos conservan formalmente sus credenciales oficiales ante los estados respectivos. Sin embargo, las relaciones políticas de alto nivel de las dos naciones permanecerán bajo un congelamiento temporal.

La parálisis de las vías diplomáticas superiores genera preocupación en el sector económico por el rol estratégico de Brasil como socio comercial principal de la Argentina. El intercambio bilateral entre ambos países alcanzó un volumen de u$s31.000 millones en el último período anual.

La falta de diálogo gubernamental amenaza con generar trabas administrativas dentro del Mercosur. Esta parálisis operativa afectará de manera directa a actividades industriales clave como la minería y el sector automotriz.

Brasil pidió un gesto a Javier Milei para recomponer la relación bilateral: "Hay que parar las agresiones"

El Gobierno de Brasil volvió a reclamarle a la administración de Javier Milei un cambio de actitud para destrabar la tensión diplomática entre ambos países. El canciller brasileño, Mauro Vieira, consideró necesario que la Argentina deje de realizar críticas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otras instituciones de su país para poder avanzar en la recomposición del vínculo.

“Se necesita un gesto: el de parar las agresiones”, afirmó Vieira en declaraciones a Clarín, al remarcar que la relación entre Brasil y Argentina mantiene una importancia estratégica pese al deterioro registrado durante los últimos meses.

El funcionario brasileño, que ocupó el cargo de embajador en Buenos Aires entre 2004 y 2010, señaló que la relación bilateral llegó a un punto en el que ambos países actualmente se encuentran representados por encargados de negocios, en lugar de embajadores.

Twitter (@ItamaratyGovBr)

Vieira también rechazó las acusaciones realizadas por Milei respecto de una presunta intervención de Brasil en una campaña internacional contra la Argentina. En particular, calificó de “totalmente falso” el señalamiento sobre un supuesto financiamiento brasileño a la campaña presidencial de Sergio Massa.

El canciller brasileño además cuestionó las referencias de Milei y otros dirigentes de La Libertad Avanza hacia Lula como un mandatario “comunista”. Veira dijo que "sorprende" esa caracterización y argumentó que el presidente brasileño nunca intentó modificar el carácter capitalista de la economía de su país.

En ese sentido, atribuyó las diferencias a la mirada política del mandatario argentino y evitó plantear que exista un cambio en la orientación económica de Brasil. Pese al conflicto, Vieira remarcó que Brasil mantiene a la Argentina dentro de su grupo de socios estratégicos y destacó el peso que tiene el intercambio comercial entre ambos países.

El funcionario expresó además su expectativa de que la situación pueda encaminarse y que, una vez superadas las diferencias actuales, los embajadores de Brasil y Argentina puedan volver a ocupar sus respectivos puestos. Para Brasil, el primer paso para avanzar en esa dirección es que cesen las críticas y agresiones públicas.

Las críticas de Milei a Lula que tensionaron la relación con Brasil

El detonante del conflicto ocurrió durante la visita del mandatario argentino a Brasil para apoyar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. En ese ámbito, el jefe de Estado argentino calificó a Lula de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", además de atacar al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien denominó "basura calva".

El Gobierno brasileño interpretó estas expresiones como una directa intromisión en sus asuntos internos, exacerbada por ocurrir en territorio propio. A esta postura se sumó la molestia por la defensa pública de Milei hacia Jair Bolsonaro, a quien catalogó como un "amigo injustamente encarcelado", a pesar de la condena de más de 27 años de prisión contra el exmandatario por el intento de golpe de Estado de enero de 2023.