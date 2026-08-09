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El enojo de Nicolás Tagliafico luego de que le preguntaran por qué aún no es padre: "Ya empiezan..."

El campeón del mundo estaba junto a su esposa Caro Calvagni cuando leyó una pregunta de sus seguidores y no dudó en responder marcando una línea de respeto.

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, una pareja con muchos fanáticos en las redes sociales.

Instagram

Nicolás Tagliafico es uno de los pocos futbolistas en actividad que tiene stream y como de costumbre, junto a Caro Calvagni, habló de distintos temas, pero esta vez no esquivó una consulta que le hicieron sobre la posibilidad de tener hijos y respondió de manera contundente.

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Ante la insistencia de sus seguidores por la llegada de un hijo junto a su esposa con quien tiene una relación de hace ya 14 años, el defensor campeón del mundo mostró su enojo y descontento a la hora de tocar un tema bastante personal para cada familia.

“No, Mini Taglia no”, lanzó y agregó “ya empiezan” mirándola a la empresaria que se la escucha decir “qué pesados”, algo que repitió el propio ex – Banfield e indicó con total seriedad: “Ya empiezan… ¿Y si no podemos traer, loco? Tienen que pensar eso. Está muy mal”.

De igual modo, para bajar la tensión recordó que “ya tenemos dos, sí tenemos dos hijos”. “Sí, tenemos dos. Hay uno que está acá abajo y otro que está por allá”, explicó en referencia a sus dos perros bulldog francés, Galo e India.

Cómo se conocieron Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico se conocieron en 2014 a través de Facebook, cuando él jugaba en Banfield y ella estudiaba, pero al mismo tiempo era jugadora de hockey.

Una amiga de la madre de la empresaria le mostró una foto del futbolista y la animó a buscarlo. Según contó ella en alguna entrevista, le envió una solicitud en dicha red social y él tardó en responder, pero luego comenzaron a hablar y concretaron una cita para almorzar.

Desde entonces llevan una relación muy cómplice y de compañeros, pero recién la unión matrimonial llegó en diciembre de 2021 cuando dieron el sí oficialmente en una ceremonia en la localidad de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.

El futbolista dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde junto a una foto de ambos vestidos de blanco escribió: “Oficialmente marido y mujer”. En la velada mágica estuvieron presentes su familia y amigos, quienes apoyaron el vínculo en todo momento.

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