Agosto viene con aumentos: cuánto costarán los boletos de colectivo, subte y trenes En el octavo mes del año será más caro viajar por la actualización automática de tarifas en la Ciudad y la Provincia, atada a la inflación. Un nuevo golpe al bolsillo sacude a la economía cotidiana de los argentinos. Por Agregar C5N en









Actualización por inflación: el transporte público suma otro incremento.

Desde agosto viajar en colectivos, trenes y subtes será más caro. Las nuevas tarifas se aplican por el mecanismo automático de actualización de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, vinculado a la inflación y será del 3,9%. El aumento impactará directamente en el bolsillo de los usuarios que dependen del transporte público para sus traslados diarios.

La suba surge de la variación de precios de junio, que fue del 1,9% según el INDEC, más un adicional de 2 puntos porcentuales. Asimismo, el octavo mes del año viene con fuertes incrementos en rubros claves para el bolsillo y la economía diaria de los argentinos como los servicios básicos de agua, gas, las cuotas de los colegios privados, las prepagas y peajes, entre otros.

Colectivos En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos tienen una tarifa inicial de $820,99 para viajes de hasta 3 kilómetros. Entre 3 y 6 km el pasaje cuesta $912,25; de 6 a 12 km sube a $982,52; y de 12 a 27 km alcanza los $1.052,85.

Para los recorridos que cruzan a la Provincia, el boleto mínimo arranca en $1.063,98. Los trayectos de 3 a 6 km salen $1.196,97; hasta 12 km $1.329,97; hasta 27 km $1.595,97; y los que superan esa distancia llegan a $1.876,33.

Subtes y trenes En el subte, el precio varía según la cantidad de viajes mensuales. Hasta 20 viajes, el pasaje cuesta $1.684; entre 21 y 30 baja a $1.347,20; de 31 a 40 se paga $1.178,80; y a partir del viaje 41, $1.010,40. En cuanto al Premetro, tiene un valor de $589,40.