2 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Agosto viene con aumentos: cuánto costarán los boletos de colectivo, subte y trenes

En el octavo mes del año será más caro viajar por la actualización automática de tarifas en la Ciudad y la Provincia, atada a la inflación. Un nuevo golpe al bolsillo sacude a la economía cotidiana de los argentinos.

Por
Actualización por inflación: el transporte público suma otro incremento. 

Actualización por inflación: el transporte público suma otro incremento. 

Desde agosto viajar en colectivos, trenes y subtes será más caro. Las nuevas tarifas se aplican por el mecanismo automático de actualización de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, vinculado a la inflación y será del 3,9%. El aumento impactará directamente en el bolsillo de los usuarios que dependen del transporte público para sus traslados diarios.

La mayoría de las subas son por arriba de la inflación estimada. 
Te puede interesar:

Golpe al bolsillo en agosto: llegan aumentos en transporte, colegios, servicios y prepagas

Colectivos

En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos tienen una tarifa inicial de $820,99 para viajes de hasta 3 kilómetros. Entre 3 y 6 km el pasaje cuesta $912,25; de 6 a 12 km sube a $982,52; y de 12 a 27 km alcanza los $1.052,85.

Para los recorridos que cruzan a la Provincia, el boleto mínimo arranca en $1.063,98. Los trayectos de 3 a 6 km salen $1.196,97; hasta 12 km $1.329,97; hasta 27 km $1.595,97; y los que superan esa distancia llegan a $1.876,33.

Subtes y trenes

En el subte, el precio varía según la cantidad de viajes mensuales. Hasta 20 viajes, el pasaje cuesta $1.684; entre 21 y 30 baja a $1.347,20; de 31 a 40 se paga $1.178,80; y a partir del viaje 41, $1.010,40. En cuanto al Premetro, tiene un valor de $589,40.

En los trenes, la tarifa depende del tramo recorrido. En todos los ramales, la primera sección vale $420, la segunda $590 y la tercera $730. Para quienes abonan en efectivo, el pasaje tiene un precio único de $1.500 en las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

el tren mitre reestablecio su servicio y ya funciona con normalidad

El tren Mitre reestableció su servicio y ya funciona con normalidad

Una línea modifica su trayecto.

La línea 28 cambia su recorrido: llegará a Aeroparque y modifica varios ramales

La estación Malabia fue evacuada tras el incidente.

Tragedia en la Línea B de subte: un hombre fue arrollado por una formación

El tren Sarmiento funciona normal.

El tren Sarmiento funcionó con demoras tras un accidente en Merlo: ya se reestableció el servicio

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 3 de agosto

Conocé toda la información sobre la AUH con discapacidad y los complementos de ANSES para agosto.

Qué monto paga ANSES a AUH por discapacidad en agosto 2026

Rating Cero

Ángela Torres y Rosalía en el confesionario del primer show de la española en Argentina.

Ángela Torres se confesó con Rosalía y reveló un detalle inédito sobre un ex: "Me hizo perder..."

Se burlaron de ella por ser bailarina de Pasión de sábado y explotó a través de las redes contra Nico Occhiato

Se burlaron de ella por ser bailarina de Pasión de sábado y explotó a través de las redes contra Nico Occhiato

La actriz posee un gran ambiente pensado para conservar en orden su colección de ropa y accesorios.

Así es el vestidor gigante que tiene Jennifer Aniston

Diana Lamas Hoy disfruta de una vida tranquila, enfocada en el cine, la naturaleza y una rutina lejos del ritmo de la televisión.

De figura en los 90 a perfil bajo: qué fue de la vida de la actriz Diana Lamas

Este fue el personaje de una exitosa película que casi rechaza Orlando Bloom.

Orlando Bloom estuvo a punto de rechazar este papel: lo terminó convirtiendo en una estrella

Tras la agresión, Alfa y MilkyDolly tuvieron un fuerte cruce de insultos.

Polémica en un reality español: acusan a un ex–Gran Hermano de agredir a una participante

últimas noticias

Javier Milei.

Javier Milei descartó "un plan platita" para las elecciones: "No voy a hacer populismo"

Hace 13 minutos
River jugó con Rosario Central en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Rosario Central por el Clausura

Hace 23 minutos
Ángela Torres y Rosalía en el confesionario del primer show de la española en Argentina.

Ángela Torres se confesó con Rosalía y reveló un detalle inédito sobre un ex: "Me hizo perder..."

Hace 1 hora
El presidente Javier Milei.

Datos que preocupan al Gobierno: una encuesta reveló que más del 60% quiere un cambio en 2027

Hace 1 hora
play

Juanchi Baleirón, el productor que siempre tiene a mano la llave del hit

Hace 1 hora