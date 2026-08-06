7 de agosto de 2026 Inicio
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Mapa de cortes por la marcha al Congreso contra la Ley de Tierras: cómo funcionará el transporte

La concentración comenzará a las 14, en simultáneo con el debate en el Senado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Pese al pronóstico de tormentas, organizaciones sindicales, sociales y políticas ratificaron la protesta, luego de que el Gobierno retirara del proyecto el artículo que ampliaba el límite para la venta de tierras a extranjeros.

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Cortes en el Congreso por la marcha contra la Ley de Tierras: cómo funcionará el transporte

La zona del Congreso será escenario este jueves de una importante movilización convocada por organizaciones sindicales, sociales y políticas, en coincidencia con el inicio del debate en el Senado sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para las 14.

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Aunque el oficialismo decidió eliminar del texto el artículo que extendía el límite para la venta de tierras a extranjeros, por el amplio rechazo que generó en la sociedad, los convocantes confirmaron que mantendrán la protesta al considerar que la iniciativa continúa afectando la regulación sobre la propiedad de la tierra.

Se espera una amplia participación de columnas de la UTEP, la CGT, las dos CTA, sectores del peronismo y organizaciones de izquierda, pese a que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas para la tarde y mantiene alertas por las condiciones climáticas.

Como ocurre en este tipo de manifestaciones, el Ministerio de Seguridad desplegará un operativo de las fuerzas federales bajo el protocolo antipiquetes, mientras que se prevén importantes restricciones al tránsito en el área comprendida por el Congreso.

Calles afectadas y desvíos en la zona del Congreso

Los mayores inconvenientes para circular se concentrarán sobre las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia, además de la calle Hipólito Yrigoyen, donde se espera la mayor concentración de manifestantes. También habrá columnas que llegarán desde la Avenida 9 de Julio por Avenida de Mayo hasta las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar la circulación vehicular en el perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio durante gran parte de la jornada.

Cómo funcionará el transporte público

Los cortes también impactarán en el transporte público. Al menos 22 líneas de colectivos modificarán sus recorridos mientras permanezcan las restricciones en la zona.

Las líneas alcanzadas son la 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Los servicios que circulan de norte a sur serán desviados principalmente por las avenidas Belgrano, Independencia y Córdoba, mientras que los recorridos de este a oeste utilizarán como alternativas las avenidas Jujuy y 9 de Julio hasta que finalice la movilización.

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