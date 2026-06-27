La periodista perdió la vida en un accidente ocurrido en un paso a nivel en la zona de San Isidro y se conocieron los resultados preliminares de la causa de la muerte.

La muerte de Ernestina Pais causó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación. La reconocida conductora falleció a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente en un paso a nivel de San Isidro. En las últimas horas, además, se dieron a conocer los primeros resultados de la autopsia.

Se conoció el video del accidente de Ernestina Pais: la bocina del tren y el momento del impacto

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, la víctima falleció a raíz de un traumatismo encefalocraneano grave provocado por el fuerte impacto sufrido durante el choque. La información, aportada según Paparazzi, señala la violencia del golpe.

El diagnóstico de traumatismo encefalocraneano grave confirma que el fuerte golpe en la cabeza fue la lesión que provocó la muerte de la víctima, lo que explica que los equipos de emergencia no pudieran hacer nada al arribar al lugar del accidente. Mientras tanto, la Justicia espera los resultados de los estudios complementarios para completar el informe definitivo de la autopsia.

Como consecuencia de la violencia del choque, Pais murió en el lugar. Los efectivos que acudieron a la escena constataron que era la única ocupante del vehículo y trabajaron junto a Bomberos para preservar el área, mientras se realizaban las primeras pericias y la recolección de pruebas.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que ordenó distintas medidas para reconstruir la mecánica del accidente. Entre ellas figuran el análisis del funcionamiento del paso a nivel, la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar y la recolección de testimonios sobre los instantes previos a la colisión.

La inolvidable carrera de Ernestina Pais: de Mañanas Informales a CQC y el teatro

Ernestina Pais falleció este viernes a los 54 años en un accidente ferroviario registrado en Martínez, partido de San Isidro. La conductora manejaba su automóvil cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa al intentar cruzar un paso a nivel. Viajaba sola y los médicos constataron su muerte en el lugar.

Nacida el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, desarrolló una extensa carrera de más de 30 años en los medios. Su salto a la popularidad llegó como movilera de La Biblia y el Calefón, el programa de Jorge Guinzburg, con quien construyó una sociedad profesional que marcó su trayectoria.

Su consagración llegó con Mañanas Informales, donde fue coconductora entre 2005 y 2007. Tras la muerte de Guinzburg asumió la conducción del ciclo y, en 2009, se convirtió en la primera mujer en ponerse al frente de Caiga Quien Caiga, desempeño que le otorgó dos nominaciones consecutivas al Premio Martín Fierro.

A lo largo de su carrera también pasó por la radio, los medios gráficos y el teatro. Condujo distintos programas de televisión, participó del Bailando de Marcelo Tinelli en 2016 y protagonizó obras como El show de la menopausia. Su último trabajo sobre las tablas fue El Divorcio, dirigida por José María Muscari.