La despedida de famosos y periodistas a Ernestina Pais

Las redes sociales se llenaron de mensajes de actores, compañeros y amigos ante la noticia de su muerte. Gaston Pauls, Rocío Igarzábal y José María Muscari, entre otros, compartieron el profundo dolor que atraviesan tras la pérdida de la conductora.

La muerte de Ernestina Pais sorprendió y conmovió al mundo del espectáculo y periodismo, la conductora falleció en un siniestro vial en un cruce ferroviario en San Isidro y tras confirmarse la noticia compañeros, amigos, colegas, y actores compartieron emotivos mensajes en redes sociales para despedirla.

En los últimos meses Pais era una de las figuras centrales en "El Divorcio del Año", comedia escrita y dirigida por la dupla de José María Muscari y Mariela Asensio, con Juan Palomino, Fabián Vena, Romina Gaetani y Rochi Igarzábal. Se mantenía activa en redes sociales y había retomado las riendas de su vida después de permanecer seis meses internada por su adicción al alcohol.

" Si yo pude asumir en mi vida la cosa más fuerte que vos le podés decir a un hijo o a una mamá, que es: yo no doy más, hasta acá llego, ¿cómo no voy a poder dar otras batallas? Seis meses y medio internada es mucho", expresó la actriz meses después en el programa Bondi Live.

Tras conocerse la noticia del accidente en San Isidro este viernes por la tarde noche, varios de sus colegas, amigos, actores, salieron a compartir fotografías con ella y varias dedicatorias a modo de despedida. " Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más" , expresó el actor Gastón Pauls en su cuenta de Instagram, acompañado por varias fotos y capturas de mensajes entre ambos.

La actriz y compañera de elenco Rochi Igarzábal también compartió varias imágenes de ambas con un escrito muy conmovedor: "Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegria" , expresó.

Compartió también los momentos íntimos de las giras que hacían junto al elenco, sus rituales y risas: "Te amo para siempre. Nunca quiero dejar de sentir que estas. Debes estar abrazada a Jorge, tanto lo nombrabas. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los dias".

Por su parte José María Muscari compartió una historia de Ernestina actuando y escribió: "Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad. Te despido feliz y actuando".

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La periodista Débora Plager decidió compartir un escrito que le había dedicado a su amiga para el último cumpleaños que compartieron juntas: "Amiga hermosa. Buscando fotos me di cuenta de la intensidad del tiempo compartido. El trabajo, las salidas nocturnas, el teatro, las risas, el gimnasio juntas. Nos conocimos y a las pocas semanas me hiciste sentir que teníamos una amistad de años. Eso solo lo logran las personas que se entregan al otro de la menera que lo haces vos. Sin mezquindades, con la generosidad del alma desnuda. Me diste la confianza y la calidez que solo logran los vínculos genuinos. Te siento mi amiga cercana, tan intensa como cuando compartíamos mucho tiempo juntas. Lo reafirma el tiempo que llevo sin verte, parecen apenas unos pocos instantes, porque la amistad no está dada solo por la frecuentación, sino por la profundidad del amor compartido. Te quiero mucho Ernes".

El crudo relato de Ernestina Pais sobre su lucha contra las adicciones

Durante una entrevista en 2024 en Bondi con Ángel de Brito, la periodista relató a corazón abierto cómo sus problemas de consumo se dispararon en pandemia. "Antes trabajé durante 25 años en gastronomía y jamás tuve inconvenientes con el alcohol, pero la pandemia fue el detonante. Se juntaron todas las cosas que no había resuelto en mi vida, la muerte de mi socio y las deudas por los cierres. Todo explotó", contó.

En ese momento, la conductora reconoció que tenía un problema, pero lamentó no poder volver el tiempo atrás. "El alcohol siempre te da señales, cosas que no están bien. Pero como son aisladas, no les das importancia. En la pandemia, todo eso se detonó y fue un desastre", afirmó.

Luego recordó su primer internación, que describió como un fracaso. "Fui a un lugar que parecía un hotel de lujo. Al mes, me autoexterné pensando que estaba bien. Qué error. Me fui a Uruguay y ahí recaí de la peor manera", sostuvo y continuó: "Era carnaval. En Uruguay, en cada estación de servicio hay una cantidad de alcohol impresionante, y tenés todo a disposición. Fue un desastre. No pude manejarlo. Fue terrorífico", recordó conmovida.

La mediática se destacó en televisión junto a Jorge Guinzburg. Redes sociales

Tras la primera recaída, Ernestina ingresó por segunda vez a una clínica mucho más estricta donde estuvo internada entre seis y siete meses en el aislamiento total. "Los primeros dos meses y medio estuve sin celular, sin computadora. Nada de contacto con el mundo exterior. Necesitaba desconectarme para combatir la ansiedad y, también, para que no se supiera lo que se decía de mí", explicó.

Después de permanecer en soledad y lejos del mundo exterior, Ernestina volvió a compartir un sentido descargo donde reflexionaba sobre lo fundamental que fue para ella estar acompañada en la clínica de rehabilitación.

"Muchas veces sentí que el próximo paso era la muerte: por un paro cardíaco, por un accidente manejando, por una caída. Una vez me caí de las escaleras, fue terrible. Me lastimé mucho, y encima quisieron adjudicarle la culpa a mi hijo, el pobre, que era el único que estaba conmigo en casa", relató la periodista.