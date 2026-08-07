7 de agosto de 2026 Inicio
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Choque múltiple en Panamericana: heridos, destrozos y grandes demoras

El accidente, protagonizado por un colectivo y varios vehículos, se produjo en el cruce en el kilómetro 28 y Ruta 202. Hay reducción de carriles en ambas manos, ya que se dañó el paredón que divide los dos sentidos.

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Choque en Panamericana.

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Un choque múltiple dejó al menos cinco heridos, destrozos y demoras en la autopsita Panamericana. El hecho se produjo a la altura del kilómetro 25, en el sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Esto involucró a seis vehículos, entre los que se encuentra un colectivo.

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El conductor de una moto fue quien produjo el primer choque mientras circulaba hacia la Ciudad. A raíz del impacto, salió despedido hacia la dirección contraria. Y allí se produjo otro impacto entre un colectivo y un auto.

Ante esto, el personal de emergencias, efectivos policiales y agentes de tránsito trabajan en la zona para asistir a los heridos y remover los vehículos involucrados. Esto provocó que se reduzcan carriles en los dos sentidos.

Hay cinco heridos de lo que no trascendió información y tampoco se confirmó si tuvieron que ser trasladados hacia algún hospital. Los destrozos de la barra de contención que divide ambo carriles, quedó destrozada.

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