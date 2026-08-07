Choque múltiple en Panamericana: heridos, destrozos y grandes demoras El accidente, protagonizado por un colectivo y varios vehículos, se produjo en el cruce en el kilómetro 28 y Ruta 202. Hay reducción de carriles en ambas manos, ya que se dañó el paredón que divide los dos sentidos. Por Agregar C5N en









Choque en Panamericana. Redes sociales

Un choque múltiple dejó al menos cinco heridos, destrozos y demoras en la autopsita Panamericana. El hecho se produjo a la altura del kilómetro 25, en el sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Esto involucró a seis vehículos, entre los que se encuentra un colectivo.

El conductor de una moto fue quien produjo el primer choque mientras circulaba hacia la Ciudad. A raíz del impacto, salió despedido hacia la dirección contraria. Y allí se produjo otro impacto entre un colectivo y un auto.

Ante esto, el personal de emergencias, efectivos policiales y agentes de tránsito trabajan en la zona para asistir a los heridos y remover los vehículos involucrados. Esto provocó que se reduzcan carriles en los dos sentidos.

Hay cinco heridos de lo que no trascendió información y tampoco se confirmó si tuvieron que ser trasladados hacia algún hospital. Los destrozos de la barra de contención que divide ambo carriles, quedó destrozada.