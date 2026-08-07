Choque múltiple en Panamericana: heridos, destrozos y grandes demoras

Un choque múltiple dejó al menos cinco heridos, destrozos y demoras en la autopsita Panamericana. El hecho se produjo a la altura del kilómetro 25, en el sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Esto involucró a seis vehículos, entre los que se encuentra un colectivo.
El conductor de una moto fue quien produjo el primer choque mientras circulaba hacia la Ciudad. A raíz del impacto, salió despedido hacia la dirección contraria. Y allí se produjo otro impacto entre un colectivo y un auto.
Ante esto, el personal de emergencias, efectivos policiales y agentes de tránsito trabajan en la zona para asistir a los heridos y remover los vehículos involucrados. Esto provocó que se reduzcan carriles en los dos sentidos.
Hay cinco heridos de lo que no trascendió información y tampoco se confirmó si tuvieron que ser trasladados hacia algún hospital. Los destrozos de la barra de contención que divide ambo carriles, quedó destrozada.