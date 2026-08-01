Transporte, colegios, servicios y prepagas: todos los aumentos que llegan en agosto

El octavo mes del año inicia con fuertes incrementos en rubros claves para el bolsillo y la economía diaria de los argentinos. El viernes, el Gobierno publicó un decreto donde autorizó una suba parcial del impuesto a los combustibles. El impacto en el índice de inflación, que podría retomar la senda alcista y arrancar con un 2%.

La mayoría de las subas son por arriba de la inflación estimada.

Agosto arranca con nuevos aumentos en distintos rubros claves para el bolsillo de los argentinos, que se verán golpeados por incrementos en servicios básicos de agua, gas, como así también las cuotas de los colegios privados, las prepagas, boletos de transporte publico y peajes, entre otros. La mayoría de las subas serán por el índice de inflación medido por el Indec, el cual podría volver a ubicar arriba del 2% luego de dos meses.

En este marco, el Gobierno aplicó por decreto un aumento parcial de los impuestos a los combustibles que rigen desde este sábado. A la espera de lo que hagan las empresas petroleras y la decisión del traslado del valor a los surtidores, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán que tiene en vilo al mundo por el precio del petróleo, lo cierto es que tanto la nafta y el gas también podrían sufrir una leve suba.

La administración nacional justificó la normativa al señalar que "el incremento total en los montos de impuesto a que se refiere el primer párrafo de este artículo que resulte del remanente de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, y al primer trimestre del año calendario 2026, en los términos del artículo 7° del Anexo del Decreto N° 501/18, surtirá efectos respecto de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de septiembre de 2026 , inclusive".

Las distintas empresas de medicina prepaga fueron informando en las últimas semanas el incremento que se verán reflejado en las facturaciones de agosto. Los mismos parten de un 1,8% y rozan el 3%.

Las cuotas de los colegios privados en la provincia de Buenos Aires aumentará en agosto.

Por ejemplo, OSDE, Avalian, Hospital Italiano y Hospital Alemán confirmaron una suba del 1,9%. Swiss Medical lo hará entre 1,8% y 2%. Sancor Salud fijó el alza de entre 1,9% y 2,9%, dependiendo del plan y la región del país. Mientras que Galeno aumentará 2,6% y Omint tendrá una suba más alta que llegará hasta el 2,9%.

Colectivos y subes

Como ocurre todos los meses, el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se incrementará un 3,9% desde el 1° de agosto. El porcentaje es el resultante de la suma del dato de inflación de junio (1,9%) + un 2% previsto en el plan de quita de subsidios.

Con dicho ajuste, el boleto mínimo del colectivo porteño será de $853,01, mientras que en el conurbano bonaerense el valor para el tramo de entre 0 y 3 kilómetros llega a $1.105,48. Por su parte, el subte porteño se rige por el mismo incremento y su tarifa alcanzará los $1.685,26.

También volverán a subir los boletos de colectivos en el AMBA.

Peajes en la Ciudad de Buenos Aires

Las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) también tendrán un incremento del 3,9% desde el 1 de agosto. Con el nuevo cuadro tarifario, los vehículos livianos (dos ejes) abonarán en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

Horario normal: $4.610,98

Hora pico: $6.534,52

Para las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero:

Horario normal: $1.921,05

Hora pico: $2.716,64

Peaje de Alberti:

Horario normal: $1.460,25

Hora pico: $1.844,24

Paseo del Bajo (vehículos livianos):

Tarifa: $10.202,36

Colegios privados

En la provincia de Buenos Aires, las cuotas de los colegios privados sufrirán un incremento del 8,1% de manera escalonada: 5,5% en agosto y un 2,5% adicional en septiembre. El ajuste impactará a casi 1,2 millones de alumnos que asisten a establecimientos privados en el territorio bonaerense.

Alquileres

El precio de los alquileres tendrán en agosto un aumento según el esquema de contrato que haya firmado. Aquellos que rigen bajo la Ley de Alquileres, es decir hasta el 17 de octubre de 2023, se actualizan según el Índice para Contratos de Locación (ICL), y en agosto tendrán una suba interanual de 31,52%.

Mientras que aquellos contratos enmarcados bajo la Ley 27.737, entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023, se ajustarán a través de la fórmula de Casa Propia, con un incremento que en este caso rondará el 36%.

Luz

Las facturas de luz del Área Metropolitana de Buenos Aires registrarán un ajuste del 2,95% en agosto para los servicios prestados por la empresa de Edenor, mientras que para aquellos que son brindados por Edesur, el mismo será de 2,76%. El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) se mantendrá vigente, con un consumo base de 300 kWh mensuales para agosto, uno de los meses de mayor demanda del año.

La luz sufrirá un nuevo aumento en agosto.

Agua

Las facturas del servicio de agua y cloacas de AySA subirán 3% en agosto, en línea con el esquema de actualización dispuesto por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución 14/2026. Ese tope del 3% mensual rige desde mayo y se extiende hasta agosto inclusive.