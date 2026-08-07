Red SUBE: eliminan un descuento utilizado por miles de personas todos los días Los usuarios pagarán tarifa completa tanto en el tren como en el subte, aún cuando la combinación sea dentro de las dos horas desde la primera validación. Por Agregar C5N en









El subte como segundo medio de transporte no aplicará el 50% de descuento en Red SUBE. Redes sociales

La Red SUBE dio de baja un beneficio clave para los usuarios que realizan combinaciones en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. Se trata de la eliminación del descuento del 50% en la tarifa del Subte cuando este se utiliza como segundo medio de transporte tras haber viajado en tren.

A partir de este cambio que ya está publicado en la web oficial de Red SUBE , quienes realicen dicho trasbordo dentro de la ventana de dos horas deberán abonar la tarifa completa en ambos servicios.

Sin embargo, aclararon que la medida no aplica en sentido inverso: si el primer viaje se realiza en subte, el usuario pagará el boleto pleno en dicho medio, pero conservará el 50% de descuento al abordar posteriormente el tren o un colectivo de jurisdicción nacional o porteña.

Red SUBE: a partir de cuando se elimina el beneficio La restricción comenzó a regir el pasado 1° de agosto, en coincidencia con el último incremento tarifario del Subte, que llevó el boleto a $1684. Ya figura confirmada en la página web oficial de la Red SUBE, aunque aún no registra actualización en el sitio de Subterráneos de Buenos Aires (SBA).

Qué es Red SUBE y cómo funciona Es un beneficio que permite obtener descuentos al realizar combinaciones entre distintos medios de transporte público dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El descuento se aplica automáticamente al viajar en trenes y colectivos de jurisdicción nacional, en la red de subterráneos, el premetro y colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aplican los descuentos de RED SUBE cuando se combinan las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151 entre sí o con subtes, premetro y colectivos de jurisdicción nacional.

Los trenes y las líneas de colectivos de jurisdicción nacional realizan descuentos cuando se utilizan estos medios de transporte como segundo viaje y el usuario ya realizó su primer viaje en: colectivos, subtes y premetro de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, colectivos de jurisdicción nacional o de la Provincia de Buenos Aires.

Los subtes y premetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizan descuentos cuando se combinan a partir del segundo viaje con las líneas de colectivos de jurisdicción de CABA y jurisdicción nacional.

Se encuentran excluidos de la RED SUBE los siguientes servicios de transporte: Colectivos de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires cuando se utilizan como segundo viaje. Subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se utilizan como segundo viaje luego de haber usado el tren como primer viaje.

El descuento máximo por viaje es equivalente al monto de la tarifa mínima de colectivos de jurisdicción nacional. Los viajes deben realizarse entre las dos horas siguientes al primer viaje y pueden hacerse hasta 5 combinaciones con descuento, entre las cuales debe haber 2 minutos de diferencia.

En caso de que el usuario cuente con Tarifa Social, es posible sumar ambos beneficios viajando en colectivos de jurisdicción nacional, de la ciudad de Buenos Aires y trenes del AMBA. Los descuentos de la Red SUBE continúan en vigor, a excepción del subte. SUBE Red SUBE: requisitos y cómo acceder El único requisito es usar el mismo medio de pago en cada combinación. Tarjeta SUBE física registrada

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QR de la app SUBE Red SUBE: cómo se aplican los descuentos 1° viaje se paga completo, sin descuento

2° viaje: 50% de descuento

3° viaje en adelante: 75% de descuento