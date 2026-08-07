Red SUBE: eliminan un descuento utilizado por miles de personas todos los días

La Red SUBE dio de baja un beneficio clave para los usuarios que realizan combinaciones en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. Se trata de la eliminación del descuento del 50% en la tarifa del Subte cuando este se utiliza como segundo medio de transporte tras haber viajado en tren.
A partir de este cambio que ya está publicado en la web oficial de Red SUBE , quienes realicen dicho trasbordo dentro de la ventana de dos horas deberán abonar la tarifa completa en ambos servicios.
Sin embargo, aclararon que la medida no aplica en sentido inverso: si el primer viaje se realiza en subte, el usuario pagará el boleto pleno en dicho medio, pero conservará el 50% de descuento al abordar posteriormente el tren o un colectivo de jurisdicción nacional o porteña.
Red SUBE: a partir de cuando se elimina el beneficio
La restricción comenzó a regir el pasado 1° de agosto, en coincidencia con el último incremento tarifario del Subte, que llevó el boleto a $1684. Ya figura confirmada en la página web oficial de la Red SUBE, aunque aún no registra actualización en el sitio de Subterráneos de Buenos Aires (SBA).
En caso de que el usuario cuente con Tarifa Social, es posible sumar ambos beneficios viajando en colectivos de jurisdicción nacional, de la ciudad de Buenos Aires y trenes del AMBA.
Los descuentos de la Red SUBE continúan en vigor, a excepción del subte.
SUBE
Red SUBE: requisitos y cómo acceder
El único requisito es usar el mismo medio de pago en cada combinación.
- Tarjeta SUBE física registrada
- SUBE Digital activa
- QR de la app SUBE
Red SUBE: cómo se aplican los descuentos
- 1° viaje se paga completo, sin descuento
- 2° viaje: 50% de descuento
- 3° viaje en adelante: 75% de descuento