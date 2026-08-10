10 de agosto de 2026 Inicio
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Buenas noticias para el Chacho Coudet: Thiago Almada llegó al país para sumarse a River

El campeón del mundo desembarcó en Argentina durante la madrugada proveniente de Madrid y durante la tarde de este lunes tendrá su primera práctica junto al plantel.

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Thiago Almada llegó a River a cambio de 20 millones con un contraro por 3 años y medio.

Thiago Almada llegó a River a cambio de 20 millones con un contraro por 3 años y medio.

Captura de pantalla

Thiago Almada llegó a Argentina para ultimar los detalles formales y convertirse oficialmente en el noveno refuerzo del River de Eduardo “Chacho” Coudet. El futbolista ya tiene su contrato firmado y la revisión médica la hizo en España, por lo que está a completa disposición del entrenador.

En la semana vamos hablar, lanzó Stefano Di Carlos tras la derrota contra Tigre por la cuarta decha del Torneo Clausura.
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El campeón del mundo arribó al país cerca de las 4:30 de este lunes proveniente de Madrid y se espera que por la tarde se presente con sus compañeros y tenga su primer entrenamiento con el club, de cara a los próximos compromisos que tendrá el Millonario.

La intención es que el Chacho evalúe su estado físico tras sus vacaciones por su participación en el Mundial 2026 y así determinar si lo incluye en la delegación que viajará a Colombia, pensando en el choque de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Santa Fe, el próximo miércoles desde las 21:30 en Bogotá.

El pase del futbolista finalmente se logró tras un acuerdo con Atlético de Madrid en el que el Millonario invirtió 20 millones de euros, convirtiéndose así en el noveno refuerzo en este mercado de pases. El contrato lo firmó en España con la intención de acelerar los trámites y lograr que quedara inscripto en la Copa Sudamericana.

El vínculo con el conjunto de Núñez será por los próximos tres años y medio, con una cláusula de recompra para El Colchonero de 40 millones de euros dentro de los siguientes 18 meses.

Cómo es el cronograma de River durante el mes de agosto

El próximo partido de River será ante Independiente Santa Fe, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en Colombia. El encuentro se disputará el miércoles 12 de agosto desde las 21:30 y será el primero de una serie que tendrá su definición una semana más tarde en el Monumental.

El domingo siguiente, ante su público, jugará ante Argentinos Juniors, desde las 18 en el estadio Monumental en lo que respecta a la quinta fecha del Torneo Clausura. Tres días después será el partido de vuelta del “mata-mata” del torneo sudamericano, también en su casa desde las 21:30 ante los colombianos.

Mientras que el mes de agosto terminará con los cotejos correspondientes por la sexta y séptima fecha del ámbito local, ante Vélez y Banfield, respectivamente.

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