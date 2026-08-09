Como es la habitación que Pampita aprovechó en Punta Cana para unas vacaciones exprés La modelo viajó junto a su familia a la playa y eligió un exclusivo resort cinco estrellas para disfrutar de una escapada. Cómo es el espacio donde se hospeda y qué servicios ofrece el complejo. Agregar C5N en









La modelo volvió a viajar junto a su familia y eligió un destino paradisíaco del Caribe.

La modelo volvió a viajar junto a su familia y eligió un destino paradisíaco del Caribe.

Pampita se instaló en un exclusivo resort cinco estrellas de Punta Cana.

El alojamiento combina privacidad, comodidad y espacios rodeados de vegetación tropical.

La propuesta gastronómica es uno de los principales atractivos del resort. Después de pasar sus descanso de invierno en Villa La Angostura, Pampita cambió la nieve y las montañas por las playas del Caribe. La modelo viajó a Punta Cana, República Dominicana, para continuar unos días de descanso junto a su familia y eligió un exclusivo resort cinco estrellas frente al mar. ¿Cómo es la habitación que aprovechó para unas vacaciones exprés?.

La prensa sigue de cerca los movimientos de la conductora y, especialmente, sus viajes junto a su grupo familiar, que suelen generar tendencia en redes sociales. Cada destino que elige despierta interés entre sus seguidores, que siguen de cerca los lugares donde se hospeda, sus looks y los detalles de sus elecciones.

Esta vez, la empresaria volvió a sorprender al elegir Punta Cana como destino para una escapada corta y mostró en sus posteos algunos momentos de su estadía, despertando nuevamente la curiosidad por el exclusivo alojamiento donde se hospedó. En este sentido, suele inclinarse por lugares exclusivos que combinan comodidad, privacidad y servicios de lujo, detalles que también suelen captar la atención de sus followers.

Así es la habitación de Pampita en Punta Cana Durante su estadía eligió el Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa, un complejo cinco estrellas ubicado frente al mar y con una propuesta pensada para disfrutar de unas vacaciones familiares. La habitación que eligió combina amplitud, comodidad y espacios al aire libre, con detalles que permiten disfrutar del entorno tropical sin resignar privacidad.

Uno de los principales atractivos del lugar es su distribución. La suite cuenta con una sala de estar integrada y dos camas queen size, además de un baño equipado con bañera de hidromasaje y doble lavabo. El espacio también dispone de un minibar, pensado para sumar comodidad durante la estadía. En el exterior, el ambiente tiene una terraza con mobiliario y un pequeño jardín privado, rodeado de vegetación. Este sctor permite disfrutar del clima de Punta Cana sin necesidad de alejarse del alojamiento.