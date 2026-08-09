"Hay límites que son obvios": La Joaqui detalló cómo la "lastimaron" Tuli Acosta y Luck Ra

Tras la ruptura, los rumores y los ataques a Tuli Acosta, La Joaqui explicó qué aspectos de la relación de amistad entre la cordobesa y Luck Ra la dañaron, pero aclaró reiteradas veces que no interpretaba que fueran acciones realizadas con maldad. "La confianza de mejores amigos, cuando entra una pareja hay límites que, tal vez para nosotros los adultos, son obvios y que tal vez para ellos no lo eran", explicó la cantante por primera vez.
"No pienso que ellos hayan actuado conmigo desde la maldad", aclaró la artista en Podemos hablar por Telefe y agregó: "Pienso que ellos actuaron para ellos y por ellos y se olvidaron de que tal vez eso a mí me podía doler".
Martín Cirio señaló que parte de la bronca de los seguidores de La Joaqui con Tuli Acosta se debían al video que subió la cordobesa junto a Luck Ra los días en los que estaba transcurriendo la crisis. Ante la consulta del streamer, la cantante reveló que la bailarina le escribió a ella personalmente por ese TikTok.
"Ella me escribió y me ofreció borrarlo. Yo le dije: 'Mirá, gordi, innecesario, no pasa nada, las redes son así, solo tratemos de que esto no suceda'", reconstruyó la intérprete de Te vi junto a Callejero Fino. A lo que Yanina Latorre le consultó si había sentido que Tuli se estaba burlando de ella con ese video.
La Joaqui insistió: "No, no sentí que me boludeó. Siento que ella viene del mundo de TikTok y el baile y que los códigos de ahí son así. Ella está haciendo su carrera y, a fin de cuentas, ella no era mi pareja".
El pedido de La Joaqui a su fandom
En esta línea, Latorre le remarcó los comentarios de odio que estaba recibiendo la joven en redes sociales por ser señalada como la tercera en discordia y La Joaqui insistió con que no hay "maldad" detrás de las intenciones de la bailarina y aclaró que ella misma no está detrás de ninguna "campaña en contra de la gente".
"Yo no le dije a nadie que hable mal de nadie", afirmó la cantante, aunque reconoció que hay gente que transforma la simpatía por ella en ataques a su exnovio y pidió: "Prefiero que me manden cosas bonitas a mí a que le digan algo feo a él".