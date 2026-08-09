"Hay límites que son obvios": La Joaqui detalló cómo la "lastimaron" Tuli Acosta y Luck Ra La cantante precisó qué aspectos de la relación entre los cordobeses la dañaron y aclaró: "No pienso que ellos hayan actuado conmigo desde la maldad". También pidió que no transformen su dolor en ataques a su exnovio. Agregar C5N en









La Joaqui, Tuli Acosta y Luck Ra. Redes sociales

Tras la ruptura, los rumores y los ataques a Tuli Acosta, La Joaqui explicó qué aspectos de la relación de amistad entre la cordobesa y Luck Ra la dañaron, pero aclaró reiteradas veces que no interpretaba que fueran acciones realizadas con maldad. "La confianza de mejores amigos, cuando entra una pareja hay límites que, tal vez para nosotros los adultos, son obvios y que tal vez para ellos no lo eran", explicó la cantante por primera vez.

"No pienso que ellos hayan actuado conmigo desde la maldad", aclaró la artista en Podemos hablar por Telefe y agregó: "Pienso que ellos actuaron para ellos y por ellos y se olvidaron de que tal vez eso a mí me podía doler".

Martín Cirio señaló que parte de la bronca de los seguidores de La Joaqui con Tuli Acosta se debían al video que subió la cordobesa junto a Luck Ra los días en los que estaba transcurriendo la crisis. Ante la consulta del streamer, la cantante reveló que la bailarina le escribió a ella personalmente por ese TikTok.

La Joaqui se abrió sobre la relación de Tuli Acosta y Luck Ra: "no dudo de la amistad de ellos, pero siento que la confianza cuando entra una pareja hay límites que son obvios y para ellos no eran obvios, se olvidaron que me podía doler" #PodemosHablar pic.twitter.com/DIqerdZv5g — emi (@eeemiliano) August 9, 2026 "Ella me escribió y me ofreció borrarlo. Yo le dije: 'Mirá, gordi, innecesario, no pasa nada, las redes son así, solo tratemos de que esto no suceda'", reconstruyó la intérprete de Te vi junto a Callejero Fino. A lo que Yanina Latorre le consultó si había sentido que Tuli se estaba burlando de ella con ese video.

La Joaqui insistió: "No, no sentí que me boludeó. Siento que ella viene del mundo de TikTok y el baile y que los códigos de ahí son así. Ella está haciendo su carrera y, a fin de cuentas, ella no era mi pareja".