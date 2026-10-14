CABA ofrece un plan para regularizar deudas de ABL y patentes: los requisitos y cómo adherirse Desde este jueves y hasta el 31 de diciembre, los contribuyentes porteños podrán ponerse al día con los montos adeudados, con una condonación de hasta el 100% de los intereses y opciones de pago al contado o en 12 cuotas. Por Agregar C5N en









CABA ofrece un plan para regularizar deudas de ABL y patentes: los requisitos y cómo adherirse

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmaron que, a partir del jueves 15 de octubre, quienes tengan deudas de ABL o patente podrán cancelarlas al contado con 100% de condonación de intereses o en hasta 12 cuotas con 50 % de condonación y sin interés de financiación.

"Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día. Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante", sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día.



Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante. https://t.co/zkZoCzOqeE — Jorge Macri (@jorgemacri) October 14, 2026 La medida que implementará la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) estará disponible desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026.

Alcanza a deudas vencidas antes del 1° de octubre de 2026 que se encuentren en instancia administrativa y por hasta $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto. El tope se calcula sobre la deuda original, sin contar los intereses.

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