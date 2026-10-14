CABA ofrece un plan para regularizar deudas de ABL y patentes: los requisitos y cómo adherirse

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmaron que, a partir del jueves 15 de octubre, quienes tengan deudas de ABL o patente podrán cancelarlas al contado con 100% de condonación de intereses o en hasta 12 cuotas con 50 % de condonación y sin interés de financiación.
"Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día. Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante", sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
La medida que implementará la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) estará disponible desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026.
Alcanza a deudas vencidas antes del 1° de octubre de 2026 que se encuentren en instancia administrativa y por hasta $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto. El tope se calcula sobre la deuda original, sin contar los intereses.
ABL y patentes en CABA: cómo acceder al nuevo plan de facilidades
Los contribuyentes podrán elegir entre dos modalidades, ambas con pago por débito automático
- Pago al contado: condonación del 100% de los intereses resarcitorios.
- Hasta 12 cuotas: condonación del 50% de los intereses resarcitorios y sin interés de financiación.
Cómo adherirse al nuevo plan de facilidades de CABA
El trámite es simple y se realiza 100% online desde el Portal del Contribuyente de AGIP:
- Ingresar al Portal del Contribuyente en www.agip.gob.ar y elegir “Plan de Facilidades”.
- Seleccionar el impuesto y la modalidad de pago del nuevo plan.
- Revisar la deuda, elegir la modalidad de pago y validar los datos.
- Informar el CBU de la cuenta desde la que se debitarán los pagos.
- Para completar la adhesión es necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico.
Esta nueva línea se suma a las medidas que AGIP viene implementando para simplificar gestiones y generar alternativas que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias.