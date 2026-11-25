La situación se dio en medio de un operativo a un café, cuando los clientes estaban sentados en las mesas y consumiendo lo que había comprado. En una de las imágenes más indignantes se observa cómo un efectivo le sacó un jugo a una nena. La Ciudad sancionó a a los policías que actuaron: "No debieron hacer eso".

Duro enfrentamientos entre vecinos y la Policía de la Ciudad por el retiro de un deck para el TramBus

Luego que se confirmara el funcionamiento del nuevo Trambus, se vivió un momento de mucha tensión y enfrentamientos en las calles de Caballito entre efectivos de la Policía de la Ciudad y vecinos del barrio.

El escandaloso episodio ocurrió durante la tarde de este martes después de que los oficiales fueron a remover un deck de un local comercial, como parte de los cambios en el tránsito que implica la puesta en funcionamiento del transporte eléctrico. Los agentes discutieron con el dueño y con los clientes, a quienes les quitaron su consumición.

El momento tenso ocurrió en la confitería ubicada en la calle Ambrosetti al 300 cuando los clientes estaban sentados en la vía pública consumiendo los productos que habían comprado y de repente un grupo 20 uniformados, algunos con cascos, com

enzaron a desalojar el lugar con las personas presentes: unas de las imagines más indignantes se observa como un efectivo le sacó un jugo a una nena y el café a su abuela.

El operativo se dio en medio de protestas de vecinos y comerciantes contra las modificaciones de tránsito y circulación previstas por la implementación del TramBus en la zona, que comenzó a regir a partir de este miércoles 25 de noviembre.

La policía de Jorge Macri:detiene vendedores DE PALTAdetiene vendedores DE CHURROSdetiene gente por usar el SUBTE con MASCOTASy ahora LE SACA EL CAFE a los adultos y el JUGO DE NARANJA a los NENESHay que terminar con esta etapa ESTUPIDA que vivimos https://t.co/0i1Krp1eUB

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó este martes en el Boletín Oficial una modificación en los sentidos de circulación de distintas calles y avenidas del barrio de Caballito (Comuna 6). Las medidas forman parte de las obras y adecuaciones viales necesarias para la llegada del corredor T1 del nuevo sistema de transporte público.

La Ciudad sancionó a los responsables del violento desalojo del deck en Caballito

Tras el escándalo y momento de tensión que se vivió en Caballito con los vecinos, los dueños de los locales y la Policía, la Ciudad de Buenos Aires sancionó a los responsables de remover el deck y reconocieron los errores en el operativo.

“El Gobierno de la Ciudad sancionó a los responsables del operativo de remoción del deck del café Tina, ubicado en Ambrosetti al 300, en el barrio porteño de Caballito, donde la Policía desalojó por la fuerza a clientes que estaban sentados en las mesas para permitir el desmantelamiento de la estructura”, se detalló en el comunicado.

En esa misma línea, señalaron que las medidas alcanzaron al Comisario de la jurisdicción 6A y los agentes del equipo de seguridad, quienes “fueron pasados a disponibilidad”, y el funcionario de la secretaría de Ordenamiento Urbano (Pedro Comin Villanueva) “que estaba al mando del operativo que fue removido hoy de su cargo”.

AHORA | Desplazaron al comisario y a los agentes que participaron del desalojo del deck en Caballito



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Por otra parte, el propio Gobierno porteño reconoció que durante el procedimiento “se generaron incidentes” entre inspectores del área de Ordenamiento Urbano, la Policía de la Ciudad, empleados y el dueño del local que afectaron a los clientes que estaban en el lugar y agregaron que “no debería haber sucedido”.

Más allá que ratificaron que el retiro del deck era “por la necesidad de avanzar con las obras de movilidad” vinculadas al nuevo sistema del transporte público, reconocieron que “la forma en la que se llevó adelante el operativo fue incorrecta”.

“La política de ordenamiento urbano que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad tiene como objetivo cuidar a los vecinos, garantizar la convivencia y acompañar a quienes trabajan e invierten en Buenos Aires. Este tipo de actuaciones no se corresponde con esos principios”, remarcaron.