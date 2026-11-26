"Fue un error": el pedido de disculpas de Jorge Macri tras el violento desalojo a clientes en un café de Caballito Luego del desmedido operativo policial para remover el deck del café Tina, donde los agentes le quitaron la merienda a los vecinos, el jefe de Gobierno de la Ciudad hizo un mea culpa, reconoció un "error grave" y anunció la expulsión del responsable del procedimiento. Por Agregar C5N en









"Le pido disculpas a las familias y clientes, a los trabajadores y al dueño del local", expresó Jorge Macri.

El operativo desplegado por el Gobierno de la Ciudad en el café Tina del barrio porteño de Caballito provocó una ola de indignación. Efectivos de la Policía de la Ciudad provistos de chalecos antibalas e inspectores irrumpieron en el comercio situado sobre la calle Ambrosetti para desmantelar la estructura del deck mientras los clientes aún consumían en las mesas. Durante la intervención, los agentes avanzaron retirando tazas y platos, e incluso le sacaron el vaso de jugo de naranja a una niña de siete años que merendaba junto a su familia.

La violenta remoción en Ambrosetti al 300 se justificó oficialmente por el avance de las obras viales vinculadas al nuevo servicio del Trambús. Sin embargo, el propietario de la cafetería, Jorge Prado, denunció que la instalación contaba con habilitación municipal vigente por cinco años otorgada en 2025. Asimismo, el comerciante remarcó que las cuadrillas utilizaron amoladoras para cortar la madera y destruyeron mobiliario sin respetar el plazo legal de notificación previa de diez días hábiles que se le había prometido.

Sobre lo sucedido en Caballito: fue un error grave y no debería haber pasado. Por esa razón, decidí despedir al funcionario responsable del operativo.



El comisario de la jurisdicción y los agentes que integraron el equipo de seguridad fueron pasados a disponibilidad.



Le pido… https://t.co/cEHkuUeVqR — Jorge Macri (@jorgemacri) November 26, 2026 El sorpresivo accionar derivó en momentos de extrema tensión y forcejeos en la vereda, donde los efectivos policiales llegaron a reducir a un hombre tomándolo del cuello ante el asombro de los comensales. El episodio fue registrado en video por los propios vecinos y generó un inmediato rechazo social, provocando una masiva movilización de protesta en el cruce de las avenidas Acoyte y Rivadavia para repudiar el abuso de poder.

Ante la viralización de las imágenes y la creciente presión pública, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, debió admitir que el procedimiento representó un "error grave" que no tendría que haber ocurrido. A través de una publicación oficial, el mandatario le pidió perdón a los clientes, a los empleados y al dueño del local, mientras que la administración comunal prometió hacerse cargo de la reparación económica por la totalidad de los daños materiales causados.

Como resultado de las investigaciones internas, las autoridades dispusieron la destitución inmediata del funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano que estuvo al frente del desmedido procedimiento. En simultáneo, el Ministerio de Seguridad porteño pasó a disponibilidad al comisario de la seccional vecinal 6A y a la totalidad de los agentes policiales que integraron el dispositivo de seguridad.