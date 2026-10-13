Controles de tránsito: en el fin de semana largo multaron a casi 2.000 conductores por circular por la banquina El fin de semana largo sumó 1.849 multas por uso de banquina y otras 500 por patente adulterada y uso de celular en el AMBA, operativos que buscan erradicar maniobras peligrosas. Por Agregar C5N en









La banquina es de uso exclusivo para detenciones por fuerza mayor o el paso de ambulancias. Redes sociales

Para combatir las maniobras peligrosas en el AMBA, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intensificó los controles de tránsito y sancionó a 1.849 conductores que circularon en forma ilegal por la banquina.

Los operativos se activaron sobre las rutas Panamericana, Acceso Oeste y la autopista Buenos Aires – La Plata, entre el 10 y el 12 de octubre, con la intención de erradicar la costumbre de circular por este carril cuando hay embotellamiento.

Esta infracción no solamente no cumple con la Ley Nacional de Tránsito (Ley N° 24.449, art. 48), sino que genera situaciones de alto riesgo y la indignación de los que transitan y cumplen con las normas de seguridad vial. Ese espacio está reservado exclusivamente para emergencias, utilizarlo para adelantarse pone en riesgo a quienes necesitan asistencia y a todas las personas que circulan.

1.849 BANQUINEROS SANCIONADOSControles diarios en autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata.También fueron sancionados 340 conductores sin patente o con placas adulteradas y 187 por usar el celular al volante.Mirá este caso https://t.co/xOFvKmCfWE — Seguridad Vial (@ANSV_Ar) October 13, 2026 La fiscalización de los agentes de tránsito tuvo controles con motos, en puestos fijos de control, y según datos oficiales, la presencia de estos dispositivos logró reducir y disuadir la cantidad de infracciones registradas en los corredores principales. También se reportaron 340 vehículos sin patente, o con patente adulterada y 187 conductores que usaron el celular mientras conducían.

Redes sociales Intento de soborno en plena Panamericana Entre las imágenes que circularon sobre los controles de tránsito de la ANSV en las principales rutas de ingreso a la Ciudad, hubo un video donde se ve a un conductor en infracción que trató de sobornar a los agentes de tránsito. Ocurrió con un automovilista que circulaba por la banquina. Al ser interceptado por un inspector, el conductor justificó su accionar criticando el caos vehicular y argumentando estar "podrido de los vivarachos".