La primavera violeta se hizo esperar: por qué los jacarandás florecieron tarde en Buenos Aires Una primavera con días fríos, nubosidad prolongada y cambios en el ritmo de las estaciones alteró la clásica postal porteña de noviembre y dejó brotaciones más desparejas. Por Agregar C5N en









El jacarandá fue declarado árbol distintivo de Buenos Aires en 2015.

Este año la primavera violeta se hizo esperar en la ciudad de Buenos Aires. Los días fríos, con nubosidad prolongada y cambios en el ritmo de las estaciones alteraron la clásica postal porteña de noviembre y dejó brotaciones más desparejas y una pregunta en el aire: ¿por qué los jacarandás florecieron tarde?

Para los que transitan por Buenos Aires en primavera, ver las copas violetas de los jacarandás sobre las principales avenidas es casi un ritual de temporada, impulsado desde fines del siglo XIX por el paisajista Carlos Thays y consolidado con unos 25 mil ejemplares en la Ciudad. En un año típico, esta especie originaria de las yungas del noroeste argentino suele abrir sus flores antes de que broten las nuevas hojas, creando ese efecto tan llamativo de ramas cargadas de color sobre un fondo todavía despejado.

Sin embargo, los cambios de temperatura, los períodos de nubosidad y los días fríos registrados durante la primavera alteraron esa secuencia habitual e hicieron que la floración llegara más tarde y con menor intensidad. A este vaivén del clima se suman la escasez de lluvias en períodos clave, las variaciones de microclima según el lugar donde crece cada árbol y el desgaste previo por plagas como la chinche de encaje, lo que explica por qué este año la postal violeta se mostró más despareja.

Un clásico porteño con ciclo propio En la Ciudad hay cerca de 20 mil jacarandás —casi 14 mil en las veredas y el resto repartido entre plazas y parques— que cada noviembre regalan una de las postales más queridas de la primavera.

Aunque siempre reaccionan a los vaivenes del tiempo, no resulta sencillo establecer una relación exacta entre el clima y cada etapa de la planta. Lo que sí se sabe es que este árbol pierde casi todo su follaje en invierno y tiene una particularidad: primero abre sus flores y recién después saca las hojas nuevas, motivo por el cual sus copas lilas lucen tan intensas sobre ramas todavía desnudas.

Llegado al paisaje urbano a fines del siglo XIX de la mano del paisajista francés Carlos Thays, el jacarandá se ganó un lugar central en avenidas como San Juan, Callao y Belgrano, y en puntos icónicos como Plaza de Mayo, Plaza Italia, Plaza Seeber y El Rosedal. Declarado árbol distintivo de Buenos Aires en 2015, se adaptó muy bien al clima local junto con lapachos, tipas y palos borrachos, y sigue siendo una de las especies elegidas para sumar color en futuras plantaciones.