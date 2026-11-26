Este sábado 28 de noviembre, desde las 20, más de 100 edificios religiosos de la Ciudad de Buenos Aires abren sus puertas con entrada libre y gratuita. Una guía con cinco paradas imperdibles entre conciertos, gastronomía típica y recorridos históricos.

La Parroquia Inmaculada Concepción, conocida como La Redonda de Belgrano, forma parte de La Noche de los Templos 2026.

La Ciudad de Buenos Aires celebra la décima edición de la Noche de los Templos , una nueva oportunidad para explorar la religiosidad y cultura de los diferentes cultos que conviven en suelo porteño, en la que más de 100 edificios abren sus puertas para compartir sus tradiciones .

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Durante la noche, cada templo ofrecerá una propuesta única con actividades religiosas, culturales, artísticas y gastronómicas . Habrá música en vivo, meditaciones, visitas guiadas, exposiciones de arte, iconografía, indumentaria típica, obras teatrales y documentales, entre otras actividades.

En el sitio oficial de La Noche de los Templos hay un mapa interactivo con los templos participantes , las actividades destacadas y seis recorridos guiados con salidas desde distintos puntos de la Ciudad.

La participación es libre y gratuita , sin inscripción previa.

Imponente templo de estilo ecléctico con influencia neoclásica, construido 1879 y 1883. Cobró importancia en los últimos años por su vínculo con el papa Francisco: fue allí donde un joven Mario Bergoglio de 17 años sintió su llamado vocacional al sacerdocio, el 21 de septiembre de 1953.

El edificio actual de la Basílica de San José de Flores, en la ubicación del templo original, fue inaugurado en 1883.

La basílica cuenta con las siguientes actividades durante La Noche de los Templos:

20:00 Concierto Coro de Música Sacra a cargo del Coro Periferia Vocal

21:30 Visita guiada por el templo y lugares históricos de la Basílica

22:30 Espectáculo de luz y sonido estilo Candellight

Iglesia Evangélica Bautista Eslava - Martínez Castro 249, Vélez Sársfield

El movimiento bautista eslavo en Argentina cuenta con congregaciones en distintos puntos del país. GCBA

Forma parte del movimiento bautista de origen eslavo que llegó a Sudamérica como una expresión evangélica vinculada a inmigrantes de lenguas eslavas. Entre las propuestas para La Noche de los Templos, incluye una degustación gastronómica:

20:00 Exhibición de prendas y souveniers ruso ucranianos

21:00 Degustación de platos típicos ucranianos

21:15 Recital del vocal χρις "JARIS"

22:30 Proyección de la historia de la Iglesia Eslava

Mezquita Al-Ahmad - Alberti 1553, San Cristóbal

La Mezquita Al Ahmad cuenta con un restaurante de comida árabe e internacional. Roberto Fiadone

Depende del Centro Islámico de la República Argentina (fundada en 1931), se construyó a partir de 1983 y fue inaugurada en septiembre de 1985. Es la primera con arquitectura islámica fundada en Argentina. En la fachada del templo, se destaca un minarete, desde donde se llama a los musulmanes a la oración cinco veces al día.

Cuenta con las siguientes actividades durante La Noche de los Templos:

20:00 Bienvenida al Programa de la Noche los Templos e introducción del Ciclo de Charlas sobre el Islam.

21:30 Té Árabe, Dátil y Diálogo. Servicio de Té con dulces típicos. Espacio Informal para dialogar con los expositores y miembros de la comunidad.

21:45 Continuación de Ciclo de Charlas sobre el Islam

23:00 Recorrido Guiado por la Mezquita

Basílica Santa Rosa de Lima - Av. Belgrano 2216, Balvanera

La Basílica Santuario de Santa Rosa de Lima destaca por su enorme cúpula. Barcex

Imponente templo de estilo bizantino-románico proyectado por Alejandro Christophersen y construido por el Ingeniero Andrés Millé, cuya construcción se inició en 1926.

Propone varias actividades durante La Noche de los Templos:

20:30 “Marinera Norteña Peruana”. Bailarines: Jorge Gustavo Favorito y Patricia Alzamora. Academia "Así baila mi Perú en Argentina" Templo . Exhibición Taller de Gimnasia Rítmica Casa Social de El Campito. cripta. 20:30 a 0:00 Recorridos desde el Templo y Cripta hasta el Museo de Sitio en el interior de la cúpula mayor.

20:45 Ensamble integrado por María del Carmen Velensisi (Flauta), Paula Caputo (Clarinete) y Zulma Medina en canto. TEMPLO.

21:00 Orquestas Infantiles y Juveniles. Sedes Balvanera Saavedra y Balvanera México. CÚPULA MAYOR.

21:30 Audición y visita al Órgano Histórico Walcker (1934) para conocer sus partes y funcionamiento a cargo del Maestro Pablo Domínguez

22:30 Segunda presentación: Audición y visita al Órgano Histórico Walcker (1934) para conocer sus partes y funcionamiento a cargo del Maestro Pablo Domínguez

Iglesia Anglicana San Salvador - Av. Crámer 1820, Belgrano

El edificio es considerado como representativo del estilo de iglesia "rural inglesa". Alv Erteynsteyn

Fue inaugurada el 8 de noviembre de 1896 a instancias del obispo Waite Stirling, para atender a la cada vez más numerosa comunidad británica que se había asentado en Belgrano.