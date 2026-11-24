La medida comenzará a regir a partir de este miércoles 25 de noviembre en la circulación de vehículos particulares para la llegada del nuevo sistema de transporte público eléctrico, que será a mediados de diciembre.

Por la llegada del Trambus a Caballito, la Ciudad de Buenos Aires comunicó que a partir de este miércoles 25 de noviembre comenzarán a regir los cambios de sentidos de algunas calles en dicha localidad porteña. Las modificaciones se irán dando de manera progresiva e incluirán nuevas manos de circulación para vehículos particulares y transporte público, además de la incorporación de carriles exclusivos en dos avenidas del barrio.

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De esta manera, la avenida Honorio Pueyrredón pasa a ser mano única hacia el sur (en el tramo que va entre Ángel Gallardo y Neuquén) y la avenida Acoyte va a tener mano única hacia el norte (desde Neuquén hasta Díaz Vélez).

Además, se modifican los sentidos de circulación de tramos de las calles Felipe Vallese , que cambiará a doble mano entre Av. Acoyte y Ambrosetti; Juan B. Ambrosetti modifica de mano al sur entre Jauretche y Av. Rivadavia; y el Pje. Florencio Balcarce, que cambia de mano al norte entre Yerbal y avenida Rivadavia.

En tanto, la calle de convivencia Honorio Pueyrredón , también conocida como Parque lineal, cambia de sentido mano hacia el sur entre las calles Avellaneda y Neuquén.

Para la Ciudad estas modificaciones ordenarán la circulación en sentido norte-sur, distribuirán los recorridos del transporte público según su procedencia y evitarán la concentración de colectivos en una sola avenida. “Se busca reducir los cuellos de botella, agilizar los tiempos de viaje y mejorar la circulación en las calles del barrio”, explicaron.

Al mismo tiempo, el ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, indicó que “con el TramBus vamos a mejorar la conexión entre ocho barrios de la Ciudad y ofrecer una alternativa de transporte público más rápida, frecuente y sustentable”. “Es un paso importante para seguir mejorando la experiencia de viaje de miles de personas”, afirmó.

Por su parte, en el comunicado difundido, se detalló que “las adecuaciones se realizarán teniendo en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental elaborado antes del inicio de los trabajos sumado al estudio específico sobre el puente ubicado en la calle Ambrosetti, que dará continuidad a los recorridos de las líneas 55 y 145”.

Llega el Trambus a Caballito: cómo serán los cambios de sentido

Avenida Honorio Pueyrredón, entre Avenida Ángel Gallardo y Neuquén: cambio de mano al Sur. Se incorporará un carril exclusivo.

Calle de convivencia Honorio Pueyrredón, entre Avellaneda y Neuquén: cambia de sentido mano hacia el sur.

Avenida Acoyte, entre Neuquén y Avenida Díaz Vélez: cambio a mano única al norte. Se incorporará un carril exclusivo sobre la mano derecha.

Felipe Vallese, entre Avenida Acoyte y Ambrosetti: cambia a doble mano.

Ambrosetti, entre Jauretche y Avenida Rivadavia: cambio de mano al sur.

Pje. Florencio Balcarce, entre Yerbal y Avenida Rivadavia: cambia de mano al norte.

Llega al Trambus a Caballito: habrá cambios de recorrido en algunas líneas de colectivos

Debido a la llegada del Trambus a Caballito, también habrá modificaciones en el recorrido de algunas líneas de colectivos que recorren en la ciudad.