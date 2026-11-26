La alianza encabezada por CITIC Construction presentó una cotización de $2,42 billones, casi $400 mil millones menos que la propuesta de Roggio-Ghella. El Gobierno porteño prevé definir la adjudicación en diciembre y comenzar los trabajos durante los primeros meses de 2027.

"En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027", expresó Jorge Macri.

La unión empresaria integrada por CITIC Construction, Ranken Railway Construction y las argentinas Supercemento, Eleprint y Panedile presentó la propuesta económica más baja para construir la línea F del subte porteño , durante la apertura del segundo sobre de la licitación que el Gobierno de la Ciudad espera adjudicar en diciembre.

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El grupo asiático y sus socios locales calcularon los trabajos en $2.423.242.994.013,67. En cambio, la UTE integrada por el Grupo Roggio y la italiana Ghella presentó un monto de $2.819.841.194.837,13, una brecha cercana a los $400 mil millones que representa alrededor del 14% frente a la propuesta de mayor valor.

El paso se concretó luego de que la comisión evaluadora considerara admisibles las dos propuestas y recomendara que continuaran en carrera, tras revisar la documentación administrativa, legal, técnica y económica presentada por los participantes durante la primera etapa del concurso público para construir la nueva línea subterránea porteña.

El cronograma contempla ahora un taller de constructibilidad previsto para el 30 de noviembre, en el que se evaluarán aspectos técnicos de ambas alternativas. Ese análisis, junto con los valores presentados, permitirá establecer cuál resulta más conveniente para la administración porteña antes de avanzar con la adjudicación definitiva.

Con 12 estaciones y un costo de u$s1.350 millones, será la mayor obra de transporte porteña en 25 años.

La contratación abarca ingeniería, construcción y equipamiento de la infraestructura, pero no contempla la compra de los coches ni los sistemas de señalamiento y comunicaciones, que deberán resolverse mediante licitaciones posteriores de la administración porteña para completar la puesta en marcha de la nueva línea subterránea en la Ciudad.

Cuál será el recorrido de la Línea F de subte en la Ciudad de Buenos Aires

La futura traza tendrá 9,8 kilómetros y doce estaciones entre Barracas y Palermo, con paradas en Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Junín, Pueyrredón, Parque Las Heras, Ecoparque y Pacífico. Además, permitirá combinar con las seis líneas de subte y los ferrocarriles Roca y San Martín de la red metropolitana.

Según las proyecciones oficiales del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, el nuevo recorrido podría facilitar los viajes diarios de más de 300 mil personas, mejorar la conexión norte-sur de la Capital y aliviar la demanda que hoy concentra la línea C del subte en los tramos de mayor circulación de pasajeros.

El recorrido de la línea F de subte atravesará la Ciudade Buenos Aires de norte a sur. X: @jorgemacri

El presupuesto oficial para la obra civil se fijó en u$s1.350 millones, monto que la Legislatura porteña autorizó financiar mediante endeudamiento. Esa cifra no incluye los trenes: la compra del material rodante se tramitará aparte y elevaría la inversión total del proyecto por encima de los u$s1.700 millones.