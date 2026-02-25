25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Byung Chul Han, filósofo: "La ausencia total de negatividad hace que el amor..."

Para comprender y transformar los aspectos de la realidad que negamos, el autor coreano propone conceptos para analizar el amor y el deseo.

Por
Byung Chul Han

Byung Chul Han, el filósofo que se dedicó a estudiar la era digital. 

Europress
  • Mundialmente famoso por el texto La sociedad del cansancio, Byung Chul Han es el filósofo vivo más leído del planeta.

  • En su libro La agonía del Eros, el pensador contemporáneo describe cómo actúa el deseo en la sociedad actual.

  • Lejos de los encuentros casuales o a través de conocidos, hoy en día el amor está a la distancia de un click: el autor disecciona esta realidad para comprenderla desde múltiples aristas.

  • Uno de sus conceptos clave para entender el deseo en el mundo actual es el de "alteridad".

Byung-Chul Han es de los pensadores contemporáneos más leídos y citados de los últimos años. Conocido de forma masiva por ensayos filosóficos como La sociedad del cansancio, el autor surcoreano se dedicó a radiografiar nuestro tiempo de alto rendimiento, altas expectativas y poco margen para el ocio.

Estación Buenos Aires, la novedosa escuela de la Ciudad.
Te puede interesar:

Vuelta a clases: cuáles son los cambios para el ciclo lectivo 2026

Además de proponer lecturas que puedan explicar el agotamiento que sufren los humanos del presente, producto de sistemas productivos cada vez más exigentes y expulsivos, Byung-Chul Han también tiene una serie de escritos sobre el amor.

Con el postulado "la ausencia total de negatividad hace que el amor se atrofie", que es el núcleo teórico de su ensayo La agonía del Eros, el filósofo sintetiza uno de los diagnósticos más agudos sobre nuestra cultura. En menos de 100 páginas, el pensador advierte que el deseo, entendido como apertura hacia lo distinto, está en crisis. Aunque esta postura la comparte con los grandes pensadores del psicoanálisis, Chul Han se refiere a una debacle del deseo en una sociedad dominada por la positividad, el rendimiento y la híperconectividad.

Para Han, el eros no se reduce al erotismo ni al consumo de cuerpos, sino que es una fuerza que nos saca de nosotros mismos y nos confronta con la alteridad. Algo parecido a la libido de Freud, pero desde un costado filosófico y no psíquico. El filósofo coreano es especialista en las relaciones sociales del presente, mediadas por las interacciones en las redes sociales.

redes sociales
redes sociales

redes sociales

El filósofo propone que en la cultura digital se tiende a eliminar esa negatividad necesaria para alimentar el deseo. En redes sociales, las relaciones se vuelven intercambios rápidos y cuantificables: likes y una validación inmediata moldean cómo nos proyectamos en el otro. De esta manera, se elimina la alteridad, ese otro deja de ser misterio y se convierte en un perfil optimizado y "perfecto".

Este proceso de "encantamiento", a su vez, está conectado con su pensamiento filosófico como en un sistema. Chul Han dice que la "ausencia de negatividad" se inscribe en lo que llama la "sociedad del rendimiento", desarrollada en La sociedad del cansancio.

Allí, el autor sostiene que ya no vivimos bajo formas de disciplina clásicas, como las que estudió Foucault en Vigilar y castigar. Hoy, en lugar de ser receptáculos de medidas disciplinarias externas, los humanos nos convertimos en nuestros propios carceleros, sometidos bajo la autoexigencia permanente. En una palabra, para el pensador, nos autoexplotamos. En ese marco, el amor también se vuelve un objeto de consumo: se elige con rapidez, se descarta y se reemplaza, según criterios de eficiencia emocional.

byung chul han (1)
byung chul han

byung chul han

Quién es el filósofo Byung Chul Han

Byung Chul Han es de origen surcoreano. Nació en Seúl en 1959, pero luego se radicó en Alemania, donde desarrolló la mayor parte de su carrera académica, desarrollándose como pensador de la sociedad occidental, pero incorporando nociones orientales. Doctorado en la Universidad de Friburgo con una tesis sobre Heidegger, fue profesor en la Universidad de las Artes de Berlín y en la Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe.

Su obra es una crítica al neoliberalismo, la hiperactividad y la cultura de la transparencia, como se aprecia también en La sociedad de la transparencia y Psicopolítica. En 2025 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, consolidándose como una de las voces filosóficas más influyentes del presente.

Noticias relacionadas

play

Villa Ballester: le dispararon dos veces a un repartidor para robarle la moto, pero logró huir herido

play

Arrancaron las clases en CABA: más de 300.000 niños de escuela primaria inician el ciclo lectivo

play

Incendio en una fábrica de telas en Valentín Alsina: 120 bomberos trabajaron en el lugar

Tras las tormentas, avanza el frío en Buenos Aires: avanza un ciclón sobre el Mar argentino

Tras las tormentas, se adelantó el frío en Buenos Aires: avanza un ciclón sobre el Mar Argentino

Afrontará tres años de prisión.

Condenaron a Nico Mattioli por haber asesinado a una ciclista en Santa Fe

El Servicio Metereológico Nacional anticipó un marcado descenso de temperatura.

Cambió el pronóstico: llega un frente frío al AMBA y bajan las temperaturas

Rating Cero

La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.
play

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Solange quedó quinta en la edición del 2011.

Gran Hermano 2026: quién es Solange Abraham, la participante que regresó a la casa tras 15 años

El actor de Crepúsculo luce distinto a sus 52 años.

La impresionante transformación física de un actor de Crepúsculo: tiene 52 años

El Cartel de los Sapos es una serie sobre narcotráfico, disponible en Netflix. 

Cayó "El Mencho": las series de Netflix más perturbadoras sobre narcos

Cazzu cruzó a Rauw Alejandro por su nueva canción.

El descargo de Cazzu tras el nuevo tema de Rauw Alejandro: "La legendaria camaradería entre varones"

La modelo fue contundente ante los comentarios de la conductora de América. 

Pampita enfrentó a Yanina Latorre y los rumores de infidelidad con "Cochito" López: "No pienso nada más que..."

últimas noticias

play
La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Hace 15 minutos
La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo

Hace 17 minutos
Aerolíneas Argentinas terminó 2025 sin pedirle subsidios al Estado. 

Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con superávit operativo de u$s112,7 millones

Hace 28 minutos
Estación Buenos Aires, la novedosa escuela de la Ciudad.

Vuelta a clases: cuáles son los cambios para el ciclo lectivo 2026

Hace 34 minutos
No encontré respuestas, fue la explicación de Gallardo a Di Carlo en su renuncia

Se conoció la lapidaria frase que lanzó Gallardo en una charla íntima con Di Carlo

Hace 41 minutos