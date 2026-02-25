Byung Chul Han, filósofo: "La ausencia total de negatividad hace que el amor..."

Para comprender y transformar los aspectos de la realidad que negamos, el autor coreano propone conceptos para analizar el amor y el deseo.

Byung-Chul Han es de los pensadores contemporáneos más leídos y citados de los últimos años. Conocido de forma masiva por ensayos filosóficos como La sociedad del cansancio , el autor surcoreano se dedicó a radiografiar nuestro tiempo de alto rendimiento, altas expectativas y poco margen para el ocio.

Además de proponer lecturas que puedan explicar el agotamiento que sufren los humanos del presente, producto de sistemas productivos cada vez más exigentes y expulsivos, Byung-Chul Han también tiene una serie de escritos sobre el amor.

Con el postulado " la ausencia total de negatividad hace que el amor se atrofie" , que es el núcleo teórico de su ensayo La agonía del Eros , el filósofo sintetiza uno de los diagnósticos más agudos sobre nuestra cultura. En menos de 100 páginas, el pensador advierte que el deseo, entendido como apertura hacia lo distinto, está en crisis. Aunque esta postura la comparte con los grandes pensadores del psicoanálisis, Chul Han se refiere a una debacle del deseo en una sociedad dominada por la positividad , el rendimiento y la híperconectividad .

Para Han, el eros no se reduce al erotismo ni al consumo de cuerpos, sino que es una fuerza que nos saca de nosotros mismos y nos confronta con la alteridad. Algo parecido a la libido de Freud, pero desde un costado filosófico y no psíquico. El filósofo coreano es especialista en las relaciones sociales del presente, mediadas por las interacciones en las redes sociales.

El filósofo propone que en la cultura digital se tiende a eliminar esa negatividad necesaria para alimentar el deseo. En redes sociales, las relaciones se vuelven intercambios rápidos y cuantificables: likes y una validación inmediata moldean cómo nos proyectamos en el otro. De esta manera, se elimina la alteridad, ese otro deja de ser misterio y se convierte en un perfil optimizado y "perfecto".

Este proceso de "encantamiento", a su vez, está conectado con su pensamiento filosófico como en un sistema. Chul Han dice que la "ausencia de negatividad" se inscribe en lo que llama la "sociedad del rendimiento", desarrollada en La sociedad del cansancio.

Allí, el autor sostiene que ya no vivimos bajo formas de disciplina clásicas, como las que estudió Foucault en Vigilar y castigar. Hoy, en lugar de ser receptáculos de medidas disciplinarias externas, los humanos nos convertimos en nuestros propios carceleros, sometidos bajo la autoexigencia permanente. En una palabra, para el pensador, nos autoexplotamos. En ese marco, el amor también se vuelve un objeto de consumo: se elige con rapidez, se descarta y se reemplaza, según criterios de eficiencia emocional.

byung chul han (1) byung chul han Redes sociales

Quién es el filósofo Byung Chul Han

Byung Chul Han es de origen surcoreano. Nació en Seúl en 1959, pero luego se radicó en Alemania, donde desarrolló la mayor parte de su carrera académica, desarrollándose como pensador de la sociedad occidental, pero incorporando nociones orientales. Doctorado en la Universidad de Friburgo con una tesis sobre Heidegger, fue profesor en la Universidad de las Artes de Berlín y en la Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe.

Su obra es una crítica al neoliberalismo, la hiperactividad y la cultura de la transparencia, como se aprecia también en La sociedad de la transparencia y Psicopolítica. En 2025 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, consolidándose como una de las voces filosóficas más influyentes del presente.