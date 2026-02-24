IR A
Gran Hermano: Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familia

La cantante se quedó sola en la habitación del reality y las cámaras la mostraron llorando por su mamá, su hija y su perro. "Soñé como que estabas acá", le susurró al almohadón con sus caras.

Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.

Gran Hermano

Andrea del Boca ingresó a la casa de Gran Hermano, junto a otras 17 personas, y este martes rompió en llanto en su cama cuando tuvo la habitación solo para ella. Extraña a su mamá, a su hija Anna Chiara y a su perro, a los últimos dos los lleva impresos en un almohadón.

A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.
Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

"Sabés que siempre estoy, siempre estoy de tu lado. A tu lado y de tu lado. Te amo siempre. Te amo. Te amo yo también a vos, Chichito. Ay, Chichito, vos ya debés estar durmiendo la siesta al lado de Lala, al lado de mamá, sí. Mami te ama, te amo, mami. Te amo, te amo. ¿Sabés que te amo? Que te amo siempre", repitió la cantante mirando intermitentemente a cámara.

La presentadora reconoció que cuando ingresó a la casa más famosa del país sintió la presencia de su padre fallecido. "Fue como... que más lo escuchaba, lo escuchaba, me decía: ‘Silencio, vamos a grabar. Silencio, acción’. Yo sé, papá, que vos estás acá. Y que vos hiciste para que yo estuviese acá. Es como que en ese ojo está tu mirada. Te extraño, Nico", se lamentó con la voz quebrada al recordar al productor Nicolás del Boca.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a la escena, pero con incredulidad. Los usuarios descreyeron del dolor de la artista por la distancia con sus seres queridos y abonaron la teoría de que se trató de una actuación para ganar simpatía.

Las réplicas al video que se viralizó en la plataformas oscilaron entre la ironía, la burla y la sospecha, pero muy poca compasión. Hubo gente que pronosticó que no duraría mucho en el reality si así vivía el primer día y otros la consideraron "exagerada".

Los pedidos exclusivos de Andrea del Boca para entrar a Gran Hermano

La periodista Lola Cordero reveló en el ciclo de Pablo Duggan en Radio 10 que la famosa decidió estar en esta Generación Dorada con la condición de que la contraten a su hija, Anna Chiara, para el streaming del ciclo de Telefe, que conduce Diego Poggi.

Además, pidió que "cualquier cosa que pase con su mamá, que es mayor, y ella la cuida, le tienen que avisar. Ante cualquier eventualidad, se lo tienen que comunicar", a pesar del aislamiento característica de la casa más famosa del país.

