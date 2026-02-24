Gran Hermano: Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familia La cantante se quedó sola en la habitación del reality y las cámaras la mostraron llorando por su mamá, su hija y su perro. "Soñé como que estabas acá", le susurró al almohadón con sus caras. + Seguir en







Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano. Gran Hermano

Andrea del Boca ingresó a la casa de Gran Hermano, junto a otras 17 personas, y este martes rompió en llanto en su cama cuando tuvo la habitación solo para ella. Extraña a su mamá, a su hija Anna Chiara y a su perro, a los últimos dos los lleva impresos en un almohadón.

"Sabés que siempre estoy, siempre estoy de tu lado. A tu lado y de tu lado. Te amo siempre. Te amo. Te amo yo también a vos, Chichito. Ay, Chichito, vos ya debés estar durmiendo la siesta al lado de Lala, al lado de mamá, sí. Mami te ama, te amo, mami. Te amo, te amo. ¿Sabés que te amo? Que te amo siempre", repitió la cantante mirando intermitentemente a cámara.

La presentadora reconoció que cuando ingresó a la casa más famosa del país sintió la presencia de su padre fallecido. "Fue como... que más lo escuchaba, lo escuchaba, me decía: ‘Silencio, vamos a grabar. Silencio, acción’. Yo sé, papá, que vos estás acá. Y que vos hiciste para que yo estuviese acá. Es como que en ese ojo está tu mirada. Te extraño, Nico", se lamentó con la voz quebrada al recordar al productor Nicolás del Boca.

Embed - Andrea del Boca llora y se descarga extrañando a su hija - Gran Hermano 2026 Las redes sociales no tardaron en reaccionar a la escena, pero con incredulidad. Los usuarios descreyeron del dolor de la artista por la distancia con sus seres queridos y abonaron la teoría de que se trató de una actuación para ganar simpatía.

Las réplicas al video que se viralizó en la plataformas oscilaron entre la ironía, la burla y la sospecha, pero muy poca compasión. Hubo gente que pronosticó que no duraría mucho en el reality si así vivía el primer día y otros la consideraron "exagerada".