Se incendió una fábrica de telas en Valentín Alsina: 120 bomberos trabajaron en el lugar

El hecho se dio cerca de las 19:30 del martes, en un depósito ubicado en la calle Liniers, y generó alarma en el barrio porque hubo peligro de derrumbe.

El incendio requirió de 120 bomberos voluntarios.

Una fábrica de telas se incendió en Valentín Alsina en Lanús que provocó que 120 bomberos y generó alarma en el barrio porque hubo peligro de derrumbe. El depósito abarca la manzana entera y se encontraba cerrada en el momento del hecho que se dio a las 19:30 del martes.

Estación Buenos Aires, la novedosa escuela de la Ciudad.
Producto del fuego, 16 dotaciones de bomberos tuvieron que desplegarse en la zona. Los mismos incluían a cuerpos de Avellaneda, Dock Sud, Cherausía, Sarandí y otras zonas del sur. El operativo sumó a 18 unidades cisternas que ayudó a sostener la labor del interior del galpón.

El humo y el olor a quemado se percibían en el barrio y cuatro integrantes sufrieron baja presión en el depósito por el calor, pero no se reportaron heridos ni gravedad. Sin embargo, los trabajos ya llegaron a su fin.

El riesgo de derrumbe se mantuvo en el área afectada, pero luego de unas horas confirmaron que ya no corría peligro. El depósito afectado representaba menos de un cuarto de la superficie total de la fábrica.

Las causas del incendio no fueron determinadas y quedaron bajo la investigación de peritos de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El jefe de bomberos aclaró que su intervención se centró exclusivamente en la extinción y el control del fuego.

