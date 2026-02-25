Se incendió una fábrica de telas en Valentín Alsina: 120 bomberos trabajaron en el lugar El hecho se dio cerca de las 19:30 del martes, en un depósito ubicado en la calle Liniers, y generó alarma en el barrio porque hubo peligro de derrumbe. Por + Seguir en







El incendio requirió de 120 bomberos voluntarios. C5N

Una fábrica de telas se incendió en Valentín Alsina en Lanús que provocó que 120 bomberos y generó alarma en el barrio porque hubo peligro de derrumbe. El depósito abarca la manzana entera y se encontraba cerrada en el momento del hecho que se dio a las 19:30 del martes.

Producto del fuego, 16 dotaciones de bomberos tuvieron que desplegarse en la zona. Los mismos incluían a cuerpos de Avellaneda, Dock Sud, Cherausía, Sarandí y otras zonas del sur. El operativo sumó a 18 unidades cisternas que ayudó a sostener la labor del interior del galpón.

El humo y el olor a quemado se percibían en el barrio y cuatro integrantes sufrieron baja presión en el depósito por el calor, pero no se reportaron heridos ni gravedad. Sin embargo, los trabajos ya llegaron a su fin.

El riesgo de derrumbe se mantuvo en el área afectada, pero luego de unas horas confirmaron que ya no corría peligro. El depósito afectado representaba menos de un cuarto de la superficie total de la fábrica.