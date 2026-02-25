25 de febrero de 2026 Inicio
Así es la receta fácil y económica de cheesecake de chocolate en la air fryer de Paulina Cocina

Preparación rápida, pocos ingredientes, resultado cremoso; ideal para principiantes, lista sin horno.

El cheesecake de chocolate de Paulina Cocina mezcla  ingredientes simples que seguramente ya están en la heladera o la alacena.

  • La propuesta de Paulina Cocina se prepara en air fryer y evita el uso del horno, ideal para resolver un postre rápido.

  • Lleva pocos ingredientes y una técnica sencilla, accesible incluso para quienes no suelen cocinar.

  • La textura queda cremosa y con sabor intenso a chocolate, similar a un cheesecake tradicional.

  • Puede adaptarse con endulzantes o toppings, lo que permite ajustarlo a distintos gustos o necesidades.

Paulina Cocina compartió una receta de cheesecake de chocolate hecho en air fryer, una alternativa práctica y tentadora que no requiere encender el horno y se prepara con apenas cuatro ingredientes.

Te van a quedar riquísimas: así podés hacer papas "fritas" crocantes con pimentón ahumado en la airfryer

Fiel a su estilo descontracturado y cercano, Paulina contó cómo con principalmente chocolate y yogur se puede realizar esta preparación. De esta manera pudo crear un postre cremoso, chocolatoso y más liviano de lo que parece, ideal tanto para los fanáticos del dulce como para quienes buscan opciones sin azúcar.

La receta está pensada para un molde chico, aunque puede duplicarse fácilmente si se quiere preparar una versión más grande. Según destacó la cocinera, hacerlo en air fryer convierte al cheesecake en una opción rápida y conveniente, perfecta para cualquier momento del día.

Cómo es la receta de cheesecake en la airfryer de Paulina Cocina

Ingredientes

  • 200 gramos de yogur
  • 170 gramos de chocolate
  • 2 huevos
  • Endulzante a gusto

Preparación

Para comenzar, hay que derretir el chocolate hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Una vez listo, se incorporan el yogur, los huevos y el endulzante a gusto, integrando todos los ingredientes hasta formar una preparación cremosa y sin grumos.

A continuación, se vuelca la mezcla en un molde chico previamente enmantecado o cubierto con papel de horno, asegurándose de que quede distribuida de manera pareja. Luego, se lleva a la air fryer y se cocina hasta que el cheesecake esté firme en los bordes pero con un leve movimiento en el centro, señal de que quedará cremoso al enfriarse.

Finalmente, se retira de la air fryer y se deja enfriar antes de desmoldar. Se puede disfrutar así como salió o decorar con frutas frescas, cacao en polvo o un hilo de chocolate derretido para darle un toque más vistoso.

El resultado es un postre cremoso y húmedo con sabor intenso a chocolate, sin necesidad de horno tradicional y con una preparación que no demanda demasiado tiempo ni técnica. Una opción ideal para principiantes y para los que quieren darse un gusto sin complicarse.

