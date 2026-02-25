El cheesecake de chocolate de Paulina Cocina mezcla ingredientes simples que seguramente ya están en la heladera o la alacena.

Paulina Cocina compartió una receta de cheesecake de chocolate hecho en air fryer , una alternativa práctica y tentadora que no requiere encender el horno y se prepara con apenas cuatro ingredientes.

Fiel a su estilo descontracturado y cercano, Paulina contó cómo con principalmente chocolate y yogur se puede realizar esta preparación. De esta manera pudo crear un postre cremoso, chocolatoso y más liviano de lo que parece , ideal tanto para los fanáticos del dulce como para quienes buscan opciones sin azúcar.

La receta está pensada para un molde chico , aunque puede duplicarse fácilmente si se quiere preparar una versión más grande. Según destacó la cocinera, hacerlo en air fryer convierte al cheesecake en una opción rápida y conveniente, perfecta para cualquier momento del día.

Para comenzar, hay que derretir el chocolate hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Una vez listo, se incorporan el yogur, los huevos y el endulzante a gusto , integrando todos los ingredientes hasta formar una preparación cremosa y sin grumos.

A continuación, se vuelca la mezcla en un molde chico previamente enmantecado o cubierto con papel de horno, asegurándose de que quede distribuida de manera pareja. Luego, se lleva a la air fryer y se cocina hasta que el cheesecake esté firme en los bordes pero con un leve movimiento en el centro, señal de que quedará cremoso al enfriarse.

Embed - Paulina Cocina - Recetas y eso on Instagram: "Yo tenía un chocolate, un yogur, y un sueño. Arranqué con una base simple que terminó en un cheescake de chocolate y yogur, rápido, sin horno, todo lo que quieren las wachas y las Paulis. INGREDIENTES: Cheesecake de chocolate (es para molde chico, sino hacen el doble) 200g yogur 170g chocolate 2 huevos Endulzante Este cheescake de chocolate es ideal para probar recetas sin azucar. Y si encima podes hacer un cheesecake sin horno que también es una receta con air fryer, es un win win. Dense el gusto, no se hagan los que no quieren. Chau chau los tkm, la Paulineta #cheescake #cheescakedechocolate #recetassinazucar #airfryer #recetasconairfryer" View this post on Instagram

Finalmente, se retira de la air fryer y se deja enfriar antes de desmoldar. Se puede disfrutar así como salió o decorar con frutas frescas, cacao en polvo o un hilo de chocolate derretido para darle un toque más vistoso.

El resultado es un postre cremoso y húmedo con sabor intenso a chocolate, sin necesidad de horno tradicional y con una preparación que no demanda demasiado tiempo ni técnica. Una opción ideal para principiantes y para los que quieren darse un gusto sin complicarse.