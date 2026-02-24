Cambió el pronóstico: llega un frente frío al AMBA y bajan las temperaturas Después de las tormentas y máximas que superaron los 32°, las ráfagas del sector sudeste que avanzan desde la Patagonia traerán alivio a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Qué pasará con las lluvias. Por + Seguir en







El Servicio Metereológico Nacional anticipó un marcado descenso de temperatura.

Después de la alerta amarilla por tormentas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un frente frío ingresará desde la Patagonia en las primeras horas del miércoles y provocará un importante descenso de las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Según indicó el sitio especializado Meteored, cerca de la medianoche llegará una masa de aire fría desde la Patagonia que, sumada a los persistentes vientos, provocará una baja en las máximas, que este martes llegaron a los 32°. De esta manera, se espera que el miércoles haya una mínima de 17° y una máxima de 26°, un pronóstico que se repite para el jueves.

El termómetro ya mostró un importante descenso en el norte patagónico, donde las máximas pasaron de 37° el lunes a 22° el martes. En el centro del país, incluida la zona del AMBA, el alivio se espera a partir de la medianoche y primeras horas del miércoles, con ráfagas suaves pero persistentes del sector sudeste.

El SMN no pronostica lluvias para la Ciudad de Buenos Aires, pero advirtió que un temporal afectará a la Costa Atlántica durante la noche del martes y madrugada del miércoles. El alerta amarilla rige para el noreste de la Provincia, desde el partido de Magdalena hasta La Costa.