25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cambió el pronóstico: llega un frente frío al AMBA y bajan las temperaturas

Después de las tormentas y máximas que superaron los 32°, las ráfagas del sector sudeste que avanzan desde la Patagonia traerán alivio a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Qué pasará con las lluvias.

Por
El Servicio Metereológico Nacional anticipó un marcado descenso de temperatura.

El Servicio Metereológico Nacional anticipó un marcado descenso de temperatura.

Después de la alerta amarilla por tormentas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un frente frío ingresará desde la Patagonia en las primeras horas del miércoles y provocará un importante descenso de las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Uribelarrea, el destino ideal para una escapada de fin de semana.
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires donde el asado a la leña, ferias y tradiciones no se negocian

Según indicó el sitio especializado Meteored, cerca de la medianoche llegará una masa de aire fría desde la Patagonia que, sumada a los persistentes vientos, provocará una baja en las máximas, que este martes llegaron a los 32°. De esta manera, se espera que el miércoles haya una mínima de 17° y una máxima de 26°, un pronóstico que se repite para el jueves.

El termómetro ya mostró un importante descenso en el norte patagónico, donde las máximas pasaron de 37° el lunes a 22° el martes. En el centro del país, incluida la zona del AMBA, el alivio se espera a partir de la medianoche y primeras horas del miércoles, con ráfagas suaves pero persistentes del sector sudeste.

El SMN no pronostica lluvias para la Ciudad de Buenos Aires, pero advirtió que un temporal afectará a la Costa Atlántica durante la noche del martes y madrugada del miércoles. El alerta amarilla rige para el noreste de la Provincia, desde el partido de Magdalena hasta La Costa.

Qué dice el pronóstico para el resto de la semana en el AMBA

Pronóstico extendido CABA 24-02-26
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los tres ciudadanos chilenos detenidos.

Detuvieron a tres chilenos que desvalijaban departamentos en Palermo

El Idecba expuso la canasta básica porteña de enero.

CABA: cuánto necesitó una familia para ser considerada de clase media en enero

La cercanía con la Reserva Natural Faro Querandí suma experiencias de naturaleza.

La escapada de Buenos Aires a una playa donde la naturaleza, la paz y el descanso son prioridad

Lluvia en la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta meteorológica: a qué hora llega la lluvia este lunes en la Ciudad de Buenos Aires

Pueblos de la provincia de Buenos Aires. 

Turismo: está cerca de la Costa Atlántica y es conocido como "la NASA argentina"

La Pescería, bodegón de mariscos en CABA con precios accesibles.

El bodegón de Buenos Aires para comer mariscos en cantidad y a un buen precio

Rating Cero

Cazzu cruzó a Rauw Alejandro por su nueva canción.

El descargo de Cazzu tras el nuevo tema de Rauw Alejandro: "La legendaria camaradería entre varones"

La modelo fue contundente ante los comentarios de la conductora de América. 

Pampita enfrentó a Yanina Latorre y los rumores de infidelidad con "Cochito" López: "No pienso nada más que..."

Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.
play

Gran Hermano: Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familia

El programa que conducía la actriz tuvo escaso rating en 2026.

Duro revés para Eugenia Tobal: "Son muchos trabajos que se pierden"

La nueva edición del festival de rock tiene una amplia grilla de artistas.

Rock en Baradero 2026: anunciaron la grilla del festival que se realizará en el Anfiteatro municipal

Susana Giménez subió a su Instagram la interacción con el fan que se tatuó su cara.

Un fan se tatuó la cara de Susana Giménez en la pierna y la diva lo consideró "una genialidad"

últimas noticias

play
Eduardo Chacho Coudet solo tendría que resover su salida del Deportivo Alavés para convertirse en el nuevo entrenador de River Plate.

¿Nuevo DT confirmado? River y Eduardo "Chacho" Coudet habrían llegado a un acuerdo de palabra

Hace 1 hora
El Servicio Metereológico Nacional anticipó un marcado descenso de temperatura.

Cambió el pronóstico: llega un frente frío al AMBA y bajan las temperaturas

Hace 1 hora
El Boca de Adam Bareiro pasó de fase en Copa Argentina.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Gimnasia de Chivilcoy

Hace 1 hora
La serpiente reaccionó de forma defensiva y atacó la niño.

Internaron a un nene de 9 años tras ser mordido por una yarará en Córdoba

Hace 2 horas
El auto quedó reducido a chatarra.

Mar del Plata: escapó de un control, atropelló a una ciclista y se estrelló contra una pared

Hace 3 horas