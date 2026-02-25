Gran Hermano 2026: quién es Solange Abraham, la participante que regresó a la casa tras 15 años

La nueva edición de Gran Hermano 2026 Generación Dorada presentó a sus nuevos participantes y una de las novedades fue la presencia de Solange Abraham, quien regresó a la casa luego de 15 años con la intención de poder ganarlo con su “versión mejorada”.
“Vengo por una revancha, me gustaría ganarlo, que no lo gané hace 15 años y estoy segura que hoy lo puedo hacer. Y vengo por un capricho, que es entrar a la casa y ganar Gran Hermano. Una de las cosas que más me molesta es perder el tiempo y no vengo a perder el tiempo acá”, contó en su presentación.
La participante es oriunda de Tucumán y cuando ingresó en 2011 tenía 22 años y era chef. Quería ser vedette, pero no prosperó. Sin embargo, fue la mujer que más tiempo estuvo en la casa con 126 días y fue la participante N°17 eliminada luego de haber ido a placa seis veces.
Quedó en el quinto puesto de la competencia y quedó a un paso de la final que tuvo a cuatro participantes hombres. Coronó a Cristian Urrizaga y le siguieron Emiliano Boscatto, Martín Pepa y Martín Anchorena.
Luego de su participación en la casa se dedicó a la actuación, hizo su carrera en el modelaje y condujo dos programas: En estéreo de El Nueve y Fuera de Eje en Fox Sports. También fue madre de Delfina, su hija nacida en 2017, producto de su relación con Marcelo Da Corte, de quien ya se separó.