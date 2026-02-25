IR A
Gran Hermano 2026: quién es Solange Abraham, la participante que regresó a la casa tras 15 años

La jugadora, oriunda de Tucumán, aseguró que vuelve con “su versión mejorada” y considera que esta es su revancha para poder llevarse el premio mayor.

Solange quedó quinta en la edición del 2011.

Solange quedó quinta en la edición del 2011.

La nueva edición de Gran Hermano 2026 Generación Dorada presentó a sus nuevos participantes y una de las novedades fue la presencia de Solange Abraham, quien regresó a la casa luego de 15 años con la intención de poder ganarlo con su “versión mejorada”.

“Vengo por una revancha, me gustaría ganarlo, que no lo gané hace 15 años y estoy segura que hoy lo puedo hacer. Y vengo por un capricho, que es entrar a la casa y ganar Gran Hermano. Una de las cosas que más me molesta es perder el tiempo y no vengo a perder el tiempo acá”, contó en su presentación.

La participante es oriunda de Tucumán y cuando ingresó en 2011 tenía 22 años y era chef. Quería ser vedette, pero no prosperó. Sin embargo, fue la mujer que más tiempo estuvo en la casa con 126 días y fue la participante N°17 eliminada luego de haber ido a placa seis veces.

Quedó en el quinto puesto de la competencia y quedó a un paso de la final que tuvo a cuatro participantes hombres. Coronó a Cristian Urrizaga y le siguieron Emiliano Boscatto, Martín Pepa y Martín Anchorena.

Luego de su participación en la casa se dedicó a la actuación, hizo su carrera en el modelaje y condujo dos programas: En estéreo de El Nueve y Fuera de Eje en Fox Sports. También fue madre de Delfina, su hija nacida en 2017, producto de su relación con Marcelo Da Corte, de quien ya se separó.

