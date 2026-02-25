Gran Hermano 2026: quién es Solange Abraham, la participante que regresó a la casa tras 15 años La jugadora, oriunda de Tucumán, aseguró que vuelve con “su versión mejorada” y considera que esta es su revancha para poder llevarse el premio mayor. + Seguir en







Solange quedó quinta en la edición del 2011. Redes sociales

La nueva edición de Gran Hermano 2026 Generación Dorada presentó a sus nuevos participantes y una de las novedades fue la presencia de Solange Abraham, quien regresó a la casa luego de 15 años con la intención de poder ganarlo con su “versión mejorada”.

“Vengo por una revancha, me gustaría ganarlo, que no lo gané hace 15 años y estoy segura que hoy lo puedo hacer. Y vengo por un capricho, que es entrar a la casa y ganar Gran Hermano. Una de las cosas que más me molesta es perder el tiempo y no vengo a perder el tiempo acá”, contó en su presentación.

La participante es oriunda de Tucumán y cuando ingresó en 2011 tenía 22 años y era chef. Quería ser vedette, pero no prosperó. Sin embargo, fue la mujer que más tiempo estuvo en la casa con 126 días y fue la participante N°17 eliminada luego de haber ido a placa seis veces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2026470767609684308?s=20&partner=&hide_thread=false "Solange":

Por el ingreso de Solange Abrham a #GranHermano Generación Dorada pic.twitter.com/16vkERp8LV — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 25, 2026 Quedó en el quinto puesto de la competencia y quedó a un paso de la final que tuvo a cuatro participantes hombres. Coronó a Cristian Urrizaga y le siguieron Emiliano Boscatto, Martín Pepa y Martín Anchorena.

Luego de su participación en la casa se dedicó a la actuación, hizo su carrera en el modelaje y condujo dos programas: En estéreo de El Nueve y Fuera de Eje en Fox Sports. También fue madre de Delfina, su hija nacida en 2017, producto de su relación con Marcelo Da Corte, de quien ya se separó.