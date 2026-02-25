25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Villa Ballester: le dispararon dos veces a un repartidor para robarle la moto, pero logró huir herido

Un delivery fue interceptado por dos delincuentes en la esquina de Bolívar y General Roca. El joven, con un balazo en una pierna, escapó sin su vehículo y corrió por la calle pidiendo ayuda de los vecinos.

Por

Salvó su vida de milagro. 

Dos delincuentes le dispararon a un repartidor para robarle la moto en la localidad de Villa Ballester. El violento momento quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se puede ver cómo los delincuentes se llevan el vehículo mientras que el joven, herido en una pierna, corre hasta mitad de cuadra pidiendo ayuda de los vecinos.

La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. 
Te puede interesar:

Crimen de Malena Maidana: detuvieron a tres profesionales de la salud por robar una prueba de la investigación

"¡Ayuda, ayuda!", se escucha al joven repartidor gritar en el video, donde se ve cómo deja tirada su moto y escapa al ser interceptado por dos ladrones. En el fondo de la imagen, se ve cómo estos delincuentes intentan llevarse el rodado, que terminaron abandonando a unas cuadras de donde ocurrió el hecho.

Los ladrones le dispararon dos veces al motociclista; uno de esos disparos impactó en una pierna. En el video se ve cómo corre con dificultad y se agarra el lugar donde impactó la bala.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2026615903840875007&partner=&hide_thread=false

Desde Villa Ballester, la periodista Mariela López Brown reconstruyó cómo fue el momento del ataque para la pantalla de C5N: "En la esquina de Bolívar y Roca es donde cae la moto del delivery y desde acá es donde se va corriendo hasta mitad de cuadra, donde es asistido por los vecinos".

"Escuché dos estruendos; cuando salgo, lo veo al tipo que estaba manejando y al cómplice", contó una vecina en diálogo con varios periodistas. "Uno de los vecinos de esta cuadra le hace un torniquete hasta que fue trasladado al nosocomio", añadió López Brown.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

orge Alberto Mendieta es sindicado como el líder de una red narcocriminal que operaba en la capital provincial.

Capturaron en Santa Fe a Jorge "Turu" Mendieta, el líder narco más buscado de la provincia

Así robaba el reconocido mecánico en los negocios de su barrio.

Ola de robos: buscan al hermano del piloto de carreas Oscar Gini por las entraderas en Villa Urquiza

play

Un colectivo partió a un auto al medio y se prendió fuego: hubo heridos de gravedad

play

Monte Chingolo: un sargento de la Policía Federal mató a un motochorro de 14 años que intentó asaltarlo

Los tres ciudadanos chilenos detenidos.

Detuvieron a tres chilenos que desvalijaban departamentos en Palermo

Bastian sufrió un grave accidente en los médanos de Pinamar en enero

La madre de Bastian confirmó que el niño será operado nuevamente: "Dios, te pido un milagro más"

Rating Cero

La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.
play

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.
play

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Solange quedó quinta en la edición del 2011.

Gran Hermano 2026: quién es Solange Abraham, la participante que regresó a la casa tras 15 años

El actor de Crepúsculo luce distinto a sus 52 años.

La impresionante transformación física de un actor de Crepúsculo: tiene 52 años

El Cartel de los Sapos es una serie sobre narcotráfico, disponible en Netflix. 

Cayó "El Mencho": las series de Netflix más perturbadoras sobre narcos

Cazzu cruzó a Rauw Alejandro por su nueva canción.

El descargo de Cazzu tras el nuevo tema de Rauw Alejandro: "La legendaria camaradería entre varones"

últimas noticias

play
La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

Hace 7 minutos
Los rescatistas continúan buscando personas con vida bajo de los escombros, 

Temporal en Brasil: sube a el número 37 muertos y 39 continúan desaparecidos por las inundaciones

Hace 10 minutos
play
La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Hace 18 minutos
La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo

Hace 20 minutos
Aerolíneas Argentinas terminó 2025 sin pedirle subsidios al Estado. 

Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con superávit operativo de u$s112,7 millones

Hace 31 minutos