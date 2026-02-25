Villa Ballester: le dispararon dos veces a un repartidor para robarle la moto, pero logró huir herido Un delivery fue interceptado por dos delincuentes en la esquina de Bolívar y General Roca. El joven, con un balazo en una pierna, escapó sin su vehículo y corrió por la calle pidiendo ayuda de los vecinos. Por + Seguir en







Salvó su vida de milagro.

Dos delincuentes le dispararon a un repartidor para robarle la moto en la localidad de Villa Ballester. El violento momento quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se puede ver cómo los delincuentes se llevan el vehículo mientras que el joven, herido en una pierna, corre hasta mitad de cuadra pidiendo ayuda de los vecinos.

"¡Ayuda, ayuda!", se escucha al joven repartidor gritar en el video, donde se ve cómo deja tirada su moto y escapa al ser interceptado por dos ladrones. En el fondo de la imagen, se ve cómo estos delincuentes intentan llevarse el rodado, que terminaron abandonando a unas cuadras de donde ocurrió el hecho.

Los ladrones le dispararon dos veces al motociclista; uno de esos disparos impactó en una pierna. En el video se ve cómo corre con dificultad y se agarra el lugar donde impactó la bala.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2026615903840875007&partner=&hide_thread=false Intento de robo a un delivery: le quisieron sacar la moto y le dispararon



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/ZjwURO7pNW — C5N (@C5N) February 25, 2026 Desde Villa Ballester, la periodista Mariela López Brown reconstruyó cómo fue el momento del ataque para la pantalla de C5N: "En la esquina de Bolívar y Roca es donde cae la moto del delivery y desde acá es donde se va corriendo hasta mitad de cuadra, donde es asistido por los vecinos".

"Escuché dos estruendos; cuando salgo, lo veo al tipo que estaba manejando y al cómplice", contó una vecina en diálogo con varios periodistas. "Uno de los vecinos de esta cuadra le hace un torniquete hasta que fue trasladado al nosocomio", añadió López Brown.