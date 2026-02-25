Arrancaron las clases en CABA: más de 300.000 niños de escuela primaria inician el ciclo lectivo

"Por tercer año consecutivo, empezamos cuando nos lo habíamos planteado", destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Los colegios también abrirán sus puertas en Mendoza y Neuquén.

Este miércoles 25 de febrero comenzó oficialmente el ciclo lectivo 2026 para los niveles Inicial y Primaria en la Ciudad de Buenos Aires. Neuquén y Mendoza también abrieron sus puertas, tal como había estipulado el calendario publicado por Capital Humano.

En ese sentido, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que el inicio de clases se dé tal como estaba previsto para que los alumnos cumplan con los 190 días de clases. "Por tercer año consecutivo empezamos el año cuando nos lo habíamos planteado" , subrayó.

Enseguida agregó: "Cada día cuenta, cada día tiene que hacer la diferencia en los niños. La escuela es ese lugar donde se construye ese lugar para aprender, crecer y ser libre porque ecesitan tiempo, constancia y presencialidad. Por eso empezar la escuela es tan importante para nosotros".

El titular porteño abrió el ciclo lectivo a la vez que inauguró la escuela Estación Buenos Aires , en el barrio porteño de Barracas. Como novedad, el establecimiento es bilingüe y Google Reference School, porque se promueve el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial y los docentes y chicos cuentan con dispositivos Chromebook, conectividad y formación en el uso de Gemini.

El edificio de 3 mil metros cuadrados tiene 17 aulas, SUM, comedor, laboratorios y terrazas verdes. También ofrece turnos con menor carga para deportistas de alto rendimiento, pensados para quienes entrenan en clubes de la zona como Huracán y Barracas, entre otros.

Jorge Macri Jorge Macri inauguró el ciclo lectivo 2026.

En cuanto a cifras, 335.674 estudiantes vuelven a las aulas: 84.336 correspondientes al nivel inicial y 251.338 al nivel primario. El regreso se da con el acompañamiento de un plantel de 45.000 docentes distribuidos en 1.700 establecimientos educativos.

El inicio de clases llega además con una novedad pedagógica, dado que debuta el nuevo diseño curricular destinado a jardín maternal y sala de 3 años. Se trata de una actualización que apunta a adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos y a fortalecer los aprendizajes fundamentales desde edades tempranas, con especial énfasis en lengua y matemática.

La propuesta también incorpora un enfoque socioemocional y promueve una mayor articulación con las familias, entendidas como parte clave del proceso educativo.

