El descargo de Cazzu tras el nuevo tema de Rauw Alejandro: "La legendaria camaradería entre varones"

La cantante jujeña cruzó a su amigo por una canción que menciona a su ex y padre de su hija, Christian Nodal. La respaldaron Lali y La Joaqui. El mexicano la acusó de "manipulación narrativa".

"Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal", cantó JHAYCO junto a Tainy y Rauw Alejandro en Rosita y desató el infierno. La referencia al ex de Cazzu y padre de Inti en una canción donde participa un amigo de la jujeña hizo crecer la polémica en redes sociales y el puertorriqueño lamentó: "El chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo".

"Lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo", agregó Rauw Alejandro, ex de Rosalía, en su posteo de X. Por su parte, Cazzu le respondió con un texto en Substack titulado Tiradera, donde cuestionó el "peneamor" de su ¿examigo? con Nodal y denunció el abandono de Inti.

"Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina: 'Voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen'", cuestionó la artista, y sentenció: "La tibieza, un gran enemigo del bien".

Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo.

La barra generó polémica porque reivindica el casamiento del mexicano con Ángela Aguilar, que tuvo lugar días después de que se separara de Cazzu y se alejara de Inti, su bebé, que tenía menos de un año en ese momento. "Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada", defendió Nodal al trío de cantantes en respuesta al descargo de Cazzu.

"Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono . Y no, no es a mí a quien han abandonado", había disparado Cazzu en la red social naranja en referencia a la paternidad ausente del mexicano y a la traición del ex de Rosalía.

La cantante remarcó: "La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios", en una clara alusión a su hija. "Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza, me hierve", reconoció.

A lo que el padre de Inti respondió cuestionando su maternidad: "No debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa". También la diferenció de "las mujeres que han sufrido de verdad, que enfrentan injusticias reales todos los días".

El mexicano acusó a la argentina de difundir "mentiras, insinuaciones, respuestas ambiguas", de tener "memoria selectiva" y de "manipulación narrativa". Además, defendió a los intérpretes de Rosita porque, argumentó, en el género urbano "se usa lenguaje explícito y se mencionan a otras personas como referencias o comparaciones para bien y para mal".

Nodal deslizó: "Si algo dolió por amistad, para eso existe la conversación directa. Lo demás es espectáculo".

El respaldo de Lali y La Joaqui a Cazzu

Lali y La Joaqui citaron el tuit de Cazzu con el link de su descargo para respaldarla. La intérprete de No vayas a atender cuando el demonio llama le agregó un emoji de corazón blanco, mientras que la cantante de Butakera empatizó con la jujeña por su propia historia de vida y la llamó "super mamá".

"De las situaciones de abandono y violencia que me tocó caminar a mí y a mis hijas en la vida, la herida más profunda, sin duda alguna, fue todas las personas que sabían a ciencia cierta lo que pasaba y eligieron caminar por la vereda de la complicidad conveniente", se sinceró Joaquinha, mamá de Shaina y Eva.

Además, Nicki Nicole, Emilia y Bizarrap, entre otros artistas, dejaron de seguir en redes a Rauw Alejandro y JHAYCO en apoyo a "La Jefa".

En qué estado se encuentra la demanda de Christian Nodal contra Cazzu

Ambos se encuentran involucrados en un proceso judicial iniciado por Nodal en México el 4 de noviembre de 2025 contra Cazzu, quien sería notificada este año para iniciar con la resolución diplomática correspondiente al ser ciudadana argentina. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, confirmó en diciembre que el proceso se encontraba en la etapa inicial.

Los pedidos del padre de Inti son tres, según Infobae: definir quién tendrá la custodia legal para establecer con quién vivirá y bajo qué condiciones, establecer reglas claras para las visitas que garanticen la mantención de un vínculo con la niña y fijar una pensión alimenticia provisional para el propio Nodal.