Omar Linares, filósofo: explicó por qué te sentís vacío cuando "todo va bien" Lejos de ser solo un problema o algo negativo, según explica Linares, este malestar es una herramienta del pensamiento que advierte que estamos viviendo en "piloto automático".







Qué hay detrás de esa sensación de vacío y malestar. Psicopedia

Cada vez son más las personas que a pesar de tener muchas cuestiones de la vida cotidiana “resueltas” o en una situación de estabilidad, experimentan una sensación de vacío. Omar Linares, experto en filosofía, señala que el autoconocimiento es el primer paso para descubrir el motivo de esa sensación de inconformidad. Según Linares, el sentimiento de vacío suele surgir cuando las metas alcanzadas responden a expectativas de la sociedad o de terceros, y no a un deseo auténtico. La angustia nace de la brecha que existe entre la identidad real y la imagen de éxito que se intenta sostener frente a los demás. En una era donde el éxito se mide por la acumulación de logros, bienes y estabilidad, surge una paradoja silenciosa que afecta a miles de personas: la sensación de que, a pesar de tenerlo "todo", falta algo esencial. El filósofo Omar Linares, doctor en Filosofía y autor de La consulta del filósofo, propone una mirada profunda sobre este fenómeno, desmitificando la idea de que el bienestar material o la ausencia de problemas equivalen a una vida plena.

Para Linares, el sentimiento de vacío es, en muchos casos, una señal de alerta del pensamiento. No son pocas las personas llegan a una etapa de su vida donde han cumplido con todos los requisitos del manual social: un empleo sólido, una pareja estable, una vivienda y una agenda completa. Sin embargo, al alcanzar la cima de esa montaña de expectativas, se encuentran con un abismo interior.

Preocupación Horóscopo 3.png Freepik Sin ofrecer recetas rápidas o un método práctico para aplicar en tu vida, Linares propone algo bastante más profundo e incómodo; el filósofo invita a pensar si los objetivos que perseguimos eran realmente un deseo propio.

Omar Linares explicó por qué uno se siente vacío cuando va "todo bien" Linares sostiene que este malestar aparece cuando hemos construido nuestra realidad basándonos en deseos que no nos pertenecen. Vivimos en una "sociedad de resultados" que nos empuja a perseguir metas automáticas. El problema, según explica, no es fallar en el objetivo, sino no haber cuestionado nunca por qué corríamos hacia él. Cuando las razones que nos mueven son ajenas, el éxito se siente como una cáscara vacía.

Persona Ocupada sta idea se convirtió la expresión "siempre ocupado" en un símbolo de estatus en una sociedad que valora la actividad continua. Freepik En este sentido, advierte que el sistema actual nos "anula mientras nos habla de empoderamiento". En un contexto que premia el rendimiento constante, la pausa se percibe como una pérdida de tiempo. Esta inercia impide que nos detengamos a observar si nuestra cotidianidad tiene coherencia con nuestros valores más profundos.