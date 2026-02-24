24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Omar Linares, filósofo: explicó por qué te sentís vacío cuando "todo va bien"

Lejos de ser solo un problema o algo negativo, según explica Linares, este malestar es una herramienta del pensamiento que advierte que estamos viviendo en "piloto automático".

Por
Qué hay detrás de esa sensación de vacío y malestar. 

Qué hay detrás de esa sensación de vacío y malestar. 

Psicopedia
  • Cada vez son más las personas que a pesar de tener muchas cuestiones de la vida cotidiana “resueltas” o en una situación de estabilidad, experimentan una sensación de vacío.
  • Omar Linares, experto en filosofía, señala que el autoconocimiento es el primer paso para descubrir el motivo de esa sensación de inconformidad.
  • Según Linares, el sentimiento de vacío suele surgir cuando las metas alcanzadas responden a expectativas de la sociedad o de terceros, y no a un deseo auténtico.
  • La angustia nace de la brecha que existe entre la identidad real y la imagen de éxito que se intenta sostener frente a los demás.

En una era donde el éxito se mide por la acumulación de logros, bienes y estabilidad, surge una paradoja silenciosa que afecta a miles de personas: la sensación de que, a pesar de tenerlo "todo", falta algo esencial. El filósofo Omar Linares, doctor en Filosofía y autor de La consulta del filósofo, propone una mirada profunda sobre este fenómeno, desmitificando la idea de que el bienestar material o la ausencia de problemas equivalen a una vida plena.

El duro diagnóstico que recibió la mujer de 30 años tras ir a la guardia por molestias en sus pies
Te puede interesar:

Tenía un fuerte ardor en el pie pero nadie esperaba lo que reveló el médico: cuál fue el diagnóstico

Para Linares, el sentimiento de vacío es, en muchos casos, una señal de alerta del pensamiento. No son pocas las personas llegan a una etapa de su vida donde han cumplido con todos los requisitos del manual social: un empleo sólido, una pareja estable, una vivienda y una agenda completa. Sin embargo, al alcanzar la cima de esa montaña de expectativas, se encuentran con un abismo interior.

Preocupación Horóscopo 3.png

Sin ofrecer recetas rápidas o un método práctico para aplicar en tu vida, Linares propone algo bastante más profundo e incómodo; el filósofo invita a pensar si los objetivos que perseguimos eran realmente un deseo propio.

Omar Linares explicó por qué uno se siente vacío cuando va "todo bien"

Linares sostiene que este malestar aparece cuando hemos construido nuestra realidad basándonos en deseos que no nos pertenecen. Vivimos en una "sociedad de resultados" que nos empuja a perseguir metas automáticas. El problema, según explica, no es fallar en el objetivo, sino no haber cuestionado nunca por qué corríamos hacia él. Cuando las razones que nos mueven son ajenas, el éxito se siente como una cáscara vacía.

Persona Ocupada
sta idea se convirtió la expresión

sta idea se convirtió la expresión "siempre ocupado" en un símbolo de estatus en una sociedad que valora la actividad continua.

En este sentido, advierte que el sistema actual nos "anula mientras nos habla de empoderamiento". En un contexto que premia el rendimiento constante, la pausa se percibe como una pérdida de tiempo. Esta inercia impide que nos detengamos a observar si nuestra cotidianidad tiene coherencia con nuestros valores más profundos.

"Consumimos más, pero sentimos menos", señala el especialista. La ansiedad contemporánea suele derivar en angustia cuando nos damos cuenta de que estamos viviendo en piloto automático. Para el filósofo, el vacío es la distancia que existe entre quiénes somos realmente y la imagen de éxito que intentamos sostener ante los demás y ante nosotros mismos.

La clave para superar este vacío no reside en añadir más logros a la lista, sino en simplificar y clarificar. El autoconocimiento es, en sus palabras, una "disciplina de libertad"; al ponerle nombre a esos marcos que nos condicionan, el vacío deja de ser una amenaza para convertirse en un espacio de transformación.

Noticias relacionadas

El testimonio de este español que dijo algo sorprendente sobre los argentinos

Un español visitó Buenos Aires y su relato se volvió viral: qué dijo que emocionó a todos

Hallan sana y salva a la argentina que estuvo desaparecida en Bogotá: investigan secuestro

Hallan sana y salva a Diana Ospina, la argentina que estuvo desaparecida en Bogotá: investigan si fue un secuestro

play

Un colectivo partió a un auto al medio y se prendió fuego: hubo heridos de gravedad

Un tornado sorprendió a los pobladores de Catamarca. 

Impactante video: un tornado aterrorizó a una localidad de Catamarca

En marzo habrá varios Feriados, pero uno a nivel nacional

Qué pasará con el feriado de marzo 2026: ¿es fin de semana largo?

play

Nueva picada y otro accidente en Villa Gesell: manejaba en la arena sin casco, se le trabó la moto y voló 10 metros

Rating Cero

Andrea Del Boca fue la primera participante en entrar a Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca entró a Gran Hermano y reveló su arriesgada estrategia para ganar

Mirtha Legrand sopló las velas por su 99° cumpleaños.

La intimidad de los festejos por los 99 años Mirtha Legrand: cuáles fueron sus tres deseos

La propuesta se apoya en un conflicto íntimo llevado a un escenario extremo. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Cortafuego, la película española con Joaquín Furriel que es tendencia

Además de prometer que volvería encantado si le permitieran ponerle voz al personaje, el actor original de Silver Surfer también quiso comentar la nueva versión del Estela Plateada.

El actor original de Silver Surfer de Los 4 Fantásticos reveló su condición para volver a Marvel: qué dijo

Se trata del actor Robert Carradine. 
play

Murió Robert Carradine, protagonista de Lizzie McGuire, la icónica serie de Hillary Duff

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.
play

Este thriller español es protagonizado por Joaquín Furriel, está en Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarlo

últimas noticias

Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete clave de cara al cierre de las extraordinarias y la apertura de sesiones en el Congreso

Milei encabezó una reunión de Gabinete de cara al cierre de las extraordinarias y la apertura de sesiones en el Congreso

Hace 13 minutos
Un proyecto familiar rescata recetas, memoria y tradición en clave actual. 

Una casa histórica de Tigre se convirtió en pasticceria y focacceria italiana

Hace 15 minutos
Guerra contra el narcotráfico en México: revelan que información de la CIA fue clave para ubicar a El Mencho

Muerte de "El Mencho": un informe del New York Times confirmó que la CIA estuvo involucrada en el operativo

Hace 17 minutos
Las pastas ocupan un lugar central dentro de la carta.

El restaurante en Saavedra que reinterpreta la cocina argentina tradicional

Hace 20 minutos
Lionel Messi se fue de Barcelona en 2021 entre lágrimas

Laporta reveló por qué no le renovó a Messi en Barcelona: "Lo esperé un mes"

Hace 27 minutos