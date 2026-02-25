Cayó "El Mencho": las series de Netflix más perturbadoras sobre narcos

Tras la caída del líder del cártel de Jalisco, un repaso por las producciones que mejor retratan la violencia, la logística militar y la oscura psicología de los capos que marcaron la historia del tráfico de drogas en América del Sur.

El Cartel de los Sapos es una serie sobre narcotráfico, disponible en Netflix.

La noticia sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes , alias "El Mencho" , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , volvió a poner el foco sobre la cruda realidad del narcotráfico. Netflix ofrece un catálogo de series que exploran desde el ascenso de los grandes capos hasta la corrupción institucional que permite su supervivencia.

La caída de uno de los capos más buscados del mundo cierra un capítulo de violencia extrema, pero el negocio de las drogas se extiende mucho más allá de estos pocos nombres conocidos. Para entender la magnitud de estos imperios criminales, hay distintas producciones, algunas ficcionales y otras inspiradas en hechos reales, que abordan la temática desde diferentes perspectivas.

Muchas de estas historias se sitúan en México y otros países de América Latina, uno de los continentes más afectados por la actividad del narcotráfico . A continuación, te recomendamos cinco series que podés ver en la plataforma de streaming.

Narcos se convirtió en una de las más vistas sobre el narcotráfico y fue la que dio inicio al fenómeno global. Protagonizada por Pedro Pascal en el rol del agente de la DEA Javier Peña, la serie narra la vertiginosa cacería de Pablo Escobar Gaviria y el posterior desmantelamiento del Cártel de Cali en Colombia.

Lo interesante, y escalofriante, de esta producción es que intercala imágenes de archivo reales con la ficción. Es un retrato bastante fiel, con fechas concretas y eventos históricos reconocibles. El elenco incluye a Boyd Holbrook, y el nominado al Oscar, Wagner Moura.

El Chapo

El Chapo Netflix Netflix

Esta serie narra la vida de Joaquín "El Chapo" Guzmán desde sus humildes comienzos en el Cártel de Guadalajara en 1985, hasta su ascenso como líder del Cártel de Sinaloa y su eventual caída. La historia se desarrolla a lo largo de tres temporadas.

Lo que la hace destacar es su tono sobrio y político; a diferencia de otras versiones, muestra el lado menos glamoroso y más áspero de la vida criminal, subrayando cómo el narcotráfico no opera en soledad, sino en estrecha complicidad con las fuerzas de seguridad y los gobiernos.

El Cartel de los Sapos

El cartel de los sapos Netflix (2) Netflix

Basada en el libro homónimo escrito por el exnarcotraficante Andrés López López mientras cumplía su condena, esta serie colombiana es una de las más crudas al mostrar la traición como moneda de cambio. La historia se centra en el ascenso y la estrepitosa caída del Cártel del Norte del Valle, el grupo que heredó el poder tras la muerte de Pablo Escobar.

Esta serie de 60 capítulos es especialmente perturbadora porque desmitifica la supuesta "lealtad" entre narcos, revelando cómo los mismos protagonistas terminan convirtiéndose en informantes de la DEA (los llamados "sapos") para salvarse a ellos mismos.

Griselda

GRISELDA La actriz de Modern Family es Griselda Blanco en la nueva serie de Netflix Netflix

Protagonizada por Sofía Vergara, esta miniserie retrata la vida de Griselda Blanco, conocida como "La viuda negra" o "La madrina de la cocaína". La historia es impactante porque se trata de una mujer que logró dominar el sangriento mercado de Miami en los años 70 y 80 con una brutalidad que incluso intimidaba a los cárteles colombianos más establecidos.

Su descenso hacia la paranoia y la violencia indiscriminada la convierte en un relato oscuro sobre la ambición desmedida.

Narcosantos

Narcosantos Netflix Netflix

Inspirada en hechos reales, esta producción coreana se traslada a Surinam para contar la historia de un hombre común que se ve obligado a unirse a una misión secreta del gobierno para capturar a un capo de la droga coreano que opera en Sudamérica.

Es perturbadora por su ritmo frenético y por mostrar cómo las redes del narcotráfico logran establecer estados paralelos en países con instituciones débiles, utilizando la religión como fachada para el tráfico de cocaína. Se trata de una serie corta, con una sola temporada de seis episodios.