Condenaron a Nico Mattioli por haber asesinado a una ciclista en Santa Fe

El hecho ocurrió en 2024, en la localidad de Santo Tomé, cuando atropelló a una mujer mientras volvía de un show. Había sido imputado por homicidio culposo.

Nico Mattioli fue condenado en el marco de un juicio abreviado por el accidente en el que atropelló y causó la muerte de una ciclista en la localidad santafesina de Santo Tomé. El cantante deberá afrontar tres años de prisión de ejecución condicional.

La jueza Susana Luna también ordenó que el hijo de Leo Mattioli reciba más sanciones: siete años de inhabilitación para conducir vehículos automotores y también agregó reglas de conducta, entre las que se encuentra una prohibición de acercamiento a 100 metros de los hijos de la mujer y del padre de ellos.

El hecho ocurrió en el año 2024, en la localidad de Santo Tomé. La fiscal del caso, Rosana Marcolín, brindó detalles de las pericias y sostuvo que, si bien no hubo exceso de velocidad ni consumo de alcohol o drogas, el hecho se produjo por una conducción negligente.

Según precisó la funcionaria judicial, los estudios técnicos determinaron que Mattioli circulaba a aproximadamente 53,31 kilómetros por hora por la avenida Riccheri, donde la velocidad máxima permitida es de 60. Asimismo, los análisis toxicológicos dieron resultado negativo para alcohol y estupefacientes en sangre.

No obstante, la fiscal remarcó que el músico “condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones”, lo que derivó en que no advirtiera la presencia de la ciclista . El informe accidentológico concluyó que no hubo maniobra de evasión ni intento de frenado previo al impacto y que tampoco existían obstáculos que impidieran divisar a la víctima con antelación.

Nicolás Mattioli El cantante fue condenado a tres años de prisión con ejecución domiciliaria.

La mujer fallecida fue identificada como Claudia Laura Decurgez, quien circulaba en bicicleta por la margen derecha de la calzada, en el mismo sentido que la camioneta Ford Ranger que manejaba el cantante. Tras ser embestida desde atrás, salió despedida hacia la derecha y sufrió un traumatismo grave de cráneo que le provocó la muerte minutos después.

Cómo fue el accidente en el que Nico Mattioli atropelló a una ciclista

El hecho ocurrió el sábado 21 de septiembre de 2024, minutos antes de las 8 de la mañana, cuando Mattioli regresaba de realizar presentaciones en Rosario. En diciembre de ese año fue imputado por el delito de homicidio culposo, acusado de ocasionar la muerte por conducción imprudente de un vehículo automotor. Durante el proceso, el artista entregó voluntariamente su licencia de conducir y transitó la causa en libertad.

En el marco del procedimiento abreviado, el cantante reconoció su responsabilidad penal en el hecho. Junto a sus abogados defensores manifestó su conformidad con la calificación legal, la pena solicitada y la modalidad elegida para resolver el caso.

“Por cualquiera de los motivos que sea, él no la vio y debió verla. Esa es la imprudencia”, concluyó Marcolín al explicar los fundamentos de la acusación, tras más de dos meses de pericias e investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del trágico episodio.