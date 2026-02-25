IR A
IR A

La impresionante transformación física de un actor de Crepúsculo: tiene 52 años

El intérprete que dio vida a Carlisle Cullen reflexionó sobre su carrera y evolución tras más de tres décadas en cine y televisión.

El actor de Crepúsculo luce distinto a sus 52 años.

El actor de Crepúsculo luce distinto a sus 52 años.

  • El actor que encarnó a Carlisle Cullen reapareció con una notoria evolución corporal a los 52 años.

  • La saga Crepúsculo, basada en las novelas de Stephenie Meyer, marcó un fenómeno global a fines de los 2000.

  • Peter Facinelli acumula más de 30 años de trayectoria en cine y televisión.

  • El artista aseguró que su mejor trabajo aún está por venir y que cada etapa tuvo un propósito en su carrera.

A finales de la década del 2000, el estreno de Crepúsculo convirtió a varios de sus protagonistas en figuras reconocidas a nivel mundial, entre ellos Peter Facinelli, quien hoy, a sus 52 años, volvió a estar en el centro de la escena por su impactante transformación física. El actor, recordado por su papel como Carlisle Cullen, mostró una evolución que refleja el paso del tiempo y los distintos desafíos asumidos en su trayectoria.

La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.
Te puede interesar:

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

La saga, basada en las novelas de Stephenie Meyer, se transformó en un fenómeno juvenil que llevó a millones de espectadores a los cines y consolidó a un elenco encabezado por Kristen Stewart y Robert Pattinson. Dentro de ese universo, el personaje de Facinelli se destacó por su perfil sereno y su rol como líder del clan vampírico, lo que le permitió ganarse el reconocimiento del público.

Más de una década después de aquel éxito global, el intérprete atraviesa una nueva etapa profesional marcada por cambios físicos y personales. Su evolución no responde únicamente a cuestiones estéticas, sino también a una concepción más amplia sobre el crecimiento, la experiencia acumulada y la mirada reflexiva que desarrolló tras más de tres décadas en la industria audiovisual.

Peter Facinelli antes y después
A sus 52 años, el actor de películas juveniles como Crepúsculo evidencia una transformación física que marca una nueva etapa en su carrera cinematográfica.

A sus 52 años, el actor de películas juveniles como Crepúsculo evidencia una transformación física que marca una nueva etapa en su carrera cinematográfica.

La transformación física de Peter Facinelli, de Crepúsculo

La imagen actual de Peter Facinelli evidencia el paso del tiempo y marca una diferencia clara respecto de su etapa en Crepúsculo. A sus 52 años, el actor muestra un aspecto más maduro y cambios visibles en su fisonomía en comparación con el perfil pulido y juvenil que lucía cuando interpretaba a Carlisle Cullen a finales de la década del 2000.

Durante el auge de la saga, su personaje se caracterizaba por una apariencia impecable, rostro terso y estética asociada al universo vampírico que exigía una imagen casi inmutable. Más de una década después, la evolución natural de su edad se refleja en rasgos más marcados y en una presencia distinta a la que lo hizo popular entre el público adolescente de aquel momento. Esta diferencia física generó comentarios y reavivó el interés por su figura.

El propio intérprete explicó en una entrevista con 26 magazine que a lo largo de su carrera atravesó múltiples transformaciones para distintos papeles. Con más de 30 años en cine y televisión, sostuvo que cada cambio, incluidos los corporales, forma parte del proceso de crecimiento profesional y personal. Según expresó, su prioridad es aprender de cada etapa antes que planificar un destino específico.

Peter Facinelli ahora
Peter Facinelli acumula más de 30 años de trayectoria en cine y televisión.

Peter Facinelli acumula más de 30 años de trayectoria en cine y televisión.

De esta manera, la transformación física de Facinelli no responde únicamente a una cuestión estética, sino al paso del tiempo y a la acumulación de experiencias dentro de una trayectoria extensa, consolidada y todavía en desarrollo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.
play

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Para los amantes del cine de terror y las historias de exorcismos, El exorcista: Creyentes se posiciona como una de las opciones más elegidas del momento en Netflix.
play

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

Una película basada en un caso real sobre racismo emociona y es tendencia en Netflix
play

Una película a pura emoción sobre el racismo basado en un caso real está siendo tendencia en Netflix: como se llama

La propuesta se apoya en un conflicto íntimo llevado a un escenario extremo. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Cortafuego, la película española con Joaquín Furriel que es tendencia

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.
play

Este thriller español es protagonizado por Joaquín Furriel, está en Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarlo

Jeff Goldblum luce en plena forma a los 73 años.

La impresionante transformación de un actor de Jurassic Park y Wicked a los 73 años

últimas noticias

play
La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Hace 12 minutos
La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo

Hace 14 minutos
Aerolíneas Argentinas terminó 2025 sin pedirle subsidios al Estado. 

Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con superávit operativo de u$s112,7 millones

Hace 25 minutos
Estación Buenos Aires, la novedosa escuela de la Ciudad.

Vuelta a clases: cuáles son los cambios para el ciclo lectivo 2026

Hace 31 minutos
No encontré respuestas, fue la explicación de Gallardo a Di Carlo en su renuncia

Se conoció la lapidaria frase que lanzó Gallardo en una charla íntima con Di Carlo

Hace 38 minutos