Boca expresó su apoyo a la AFA y se sumará al paro de clubes de la Liga Profesional

El club de La Ribera hizo público su respaldo a Claudio "El Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino tras la citación judicial, y confirmó que se acoplará a la medida de suspensión de la novena fecha de la máxima categoría del torneo.

La Bombonera

La Bombonera, sede oficial del club, dede donde se emitió el comunicado. 

Boca Juniors oficializó este martes su adhesión a la huelga general de los clubes de Primera División frente al avance de la Justicia contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La institución de La Ribera acompañará el cese de actividades previsto para la novena fecha del torneo local que se ejecutará en respuesta al llamado a indagatoria para Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presuntas irregularidades impositivas.

La Comisión Directiva del Xeneize emitió un extenso comunicado para manifestar su solidaridad con los máximos directivos de la casa madre del fútbol. "No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte", subrayó la dirigencia mediante sus canales oficiales. El texto destacó el impacto negativo que estas causas generan en el entorno familiar de los involucrados.

El paro comenzará el jueves 5 de marzo y afectará el desarrollo normal del calendario deportivo hasta el domingo 8. Esta fecha coincide con la citación judicial que deben enfrentar el presidente y el tesorero de la entidad de calle Viamonte. Los clubes buscan así blindar la gestión actual ante lo que consideran un embate externo.

Desde el club que preside Juan Román Riquelme explicaron que la medida responde a un escenario de "gran inquietud institucional". Los dirigentes afirmaron que estas actuaciones judiciales trascienden un simple debate administrativo, golpean la estabilidad del sistema e invaden la vida personal de los afectados. "No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias", añadió el mensaje.

La cúpula xeneize aprovechó el mensaje para ratificar su postura histórica contra las Sociedades Anónimas Deportivas. "Nuestro Club sostiene el modelo asociativo que históricamente ha distinguido al fútbol argentino: entidades sin fines de lucro", remarcó el comunicado oficial. Para Boca, la defensa de este esquema es vital para preservar la autonomía frente a cualquier presión externa.

El comunicado concluyó con un fuerte pedido de respeto al marco legal que rige para entidades sociales y clubes de todo el país. "Actuar con responsabilidad institucional es una obligación cuando se encuentran comprometidos principios estructurales del sistema", sentenció. De no resolverse el conflicto judicial, el fútbol argentino estará de paro durante la fecha 9.

