Tras las tormentas, se adelantó el frío en Buenos Aires: avanza un ciclón sobre el Mar Argentino

Tras varios días con tormentas y lluvias fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional adelantó que la jornada se mantendrá con condiciones atmosféricas estables. ¿Cuándo volverá el calor?

Tras las tormentas, avanza el frío en Buenos Aires: avanza un ciclón sobre el Mar argentino

El Servicio Metereológico Nacional anticipó un marcado descenso de temperatura.
Cambió el pronóstico: llega un frente frío al AMBA y bajan las temperaturas

El SMN pronosticó un avance de un frente frío que genera el descenso de las temperaturas durante la madrugada y primeras horas del miércoles.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el tiempo se mantendrá estable con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°, con viento leve. Hacia la noche el cielo estará algo más cubierto.

Desde Meteored informaron que "las ráfagas de viento fuerte del oeste rotando desde el sur dirigen el pulso de aire relativamente más frío, en compañía de un profundo ciclón sobre el Mar Argentino patagónico". Durante el miércoles, "el sistema de baja presión se desplazará hacia el este, y dejará olas que pueden superar los 6 metros de altura en el sur".

En Mar del Plata, por ejemplo, se espera que el frío esté acompañado por chaparrones, la mínima será de 15° y la máxima, de 21°. Una situación similar ocurre en Mar Chiquita, donde la inestabilidad se mantendrá durante la jornada, la mínima de 16° y máxima de 20°.

Pronóstico extendido para CABA: cómo estará el tiempo

El jueves 26 continuará con nubosidad variable durante toda la jornada. La mínima será de 19° y la máxima nuevamente alcanzará los 26°, con viento leve a moderado.

El viernes 27 se espera un leve ascenso térmico: mínima de 20° y máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado y condiciones estables.

El sábado 28 seguirá la tendencia en ascenso, con una mínima de 21° y una máxima de 29°, bajo un cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

CABA pronóstico 25-2-26
Captura del SMN.

Captura del SMN.

