Turismo en Argentina: el destino muy verde ideal para recorrer a pie

Este rincón bonaerense junta historia, playas fluviales y tradiciones en un entorno perfecto para desconectar del ritmo urbano.

Por
Se trata de un lugar con mucha historia que está repleto de actividades para realizar.

Bafilma
  • San Pedro es una ciudad ubicada a poco más de 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires sobre la margen derecha del río Paraná.

  • El casco histórico se recorre fácilmente a pie o en bicicleta, con edificios antiguos en las calles Bartolomé Mitre y Pellegrini como la Biblioteca Popular "Rafael Obligado", la Casa 1830, el Museo Histórico y casonas históricas con placas de referencia.

  • El destino es perfecto para pescadores gracias a sus lagunas, cursos y canales del río Paraná y el Delta.

  • La propuesta gastronómica incluye parrillas, pescado de río y las "ensaimadas", postre tradicional de fina masa rellena de dulce de leche o crema pastelera con azúcar impalpable.

San Pedro es uno de los destinos más irresistibles para quienes buscan un lugar donde relajarse y disfrutar de la naturaleza a poco más de 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Este pueblo muy verde resulta ideal para una escapada tranquila a pocas horas de la capital, aprovechando las barrancas y el río Paraná en las tardes de sol.

Muchas personas buscan desconectar de sus rutinas y la vida de la ciudad, por lo que este destino cercano puede resultar la mejor opción para un fin de semana o unos días de descanso en contacto con el entorno natural.

Se trata de un lugar con mucha historia que está repleto de actividades para realizar, así como restaurantes para tener una experiencia gastronómica distinta. Su casco histórico se recorre fácilmente a pie o en bici, con sus edificios más antiguos ubicados principalmente en las calles Bartolomé Mitre y Pellegrini con placas de referencia a su pasado.

Desde los paisajes rurales hasta las playas donde descansa el río Paraná, San Pedro es el sitio ideal para quienes busquen un ambiente relajante para conectar con la naturaleza. Es también un destino perfecto para pescadores, con lagunas, cursos y canales del río Paraná y el Delta que cuentan con varios servicios a disposición para esta actividad.

SAN PEDRO

Dónde queda San Pedro

San Pedro es una ciudad y puerto del interior de la provincia de Buenos Aires que se encuentra sobre la margen derecha del río Paraná junto a la desembocadura del río Arrecifes sobre el primero. Cabecera del partido homónimo, se ubica a 164 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 141 kilómetros de Rosario, ambas ciudades conectadas por la Autopista Buenos Aires - Rosario. Su posición estratégica sobre el Paraná le otorga un carácter especial combinando historia, naturaleza y tradiciones que mantienen viva su identidad.

Qué puedo hacer en San Pedro

Las opciones de actividades y atractivos en esta ciudad bonaerense son variadas y para todos los gustos:

  • Recorrer el casco histórico a pie o en bicicleta por las calles Bartolomé Mitre y Pellegrini para admirar los edificios antiguos con placas de referencia histórica
  • Visitar la Biblioteca Popular "Rafael Obligado", institución cultural emblemática de la ciudad
  • Conocer la Casa 1830, construcción histórica que testimonia la arquitectura de la época
  • Explorar el Museo Histórico que preserva la memoria y el patrimonio local
  • Disfrutar de paseos en bote por el río Paraná aprovechando los servicios disponibles
  • Practicar pesca deportiva en las lagunas, cursos y canales del río Paraná y el Delta con servicios especializados
  • Realizar recorridos en kayak por el río, especialmente durante el verano
  • Navegar en lanchas para explorar el Paraná desde el agua
  • Relajarse en las playas de arena clara con balnearios públicos para disfrutar del sol
  • Explorar la Reserva Natural, espacio que cuenta con un bosque central con especies de árboles únicas del norte de la provincia
  • Almorzar con vista al río en los numerosos restaurantes y asadores criollos ubicados sobre la costa
  • Probar el mejor pescado de río en los establecimientos especializados
  • Visitar las localidades cercanas como Río Tala, Pueblo Doyle, Ingeniero Moneta, Gobernador Castro y Santa Lucía
SAN PEDRO

Cómo llegar a San Pedro

Para llegar a San Pedro desde la Ciudad de Buenos Aires hay que recorrer unos 199 kilómetros por la Panamericana o Ruta Nacional 9 hasta la rotonda de Gobernador Castro, y luego empalmar con la calle de acceso al lugar. Otra alternativa es acceder a través del servicio de tren que une el barrio porteño de Retiro con la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, con salidas diarias y pasajes económicos, bajando en la estación San Pedro para luego conectar con el centro de la ciudad ubicado a 164 kilómetros de Buenos Aires.

