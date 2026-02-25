25 de febrero de 2026 Inicio
Vuelta a clases 2026: cuáles son los cambios en la currícula y cómo funciona Estación Buenos Aires

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, realizó el acto de apertura en Estación Buenos Aires de Barracas, donde contó que la principal innovación educativa para este año es que todos los alumnos aprenderán sobre Inteligencia Artificial.

Por
Estación Buenos Aires

Estación Buenos Aires, la novedosa escuela de la Ciudad.

GCBA

Más de 300 mil alumnos de Inicial y Primaria volvieron a clases en la Ciudad. El acto inaugural, encabezado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tuvo lugar en una escuela modelo bilingüe y de tecnología recién terminada: la Estación Buenos Aires, en Barracas.

La innovación principal de este año para todos los alumnos de la Ciudad, es la integración de la herramienta de Inteligencia Artificial en las escuelas públicas de Primaria. Según detallaron desde el Gobierno de la Ciudad, servirá para explorar, crear, investigar y aprender de manera acompañada, y promover habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y uso responsable de la tecnología.

“Somos la primera Ciudad de Latinoamérica que incorporó la Inteligencia Artificial en el aprendizaje de la secundaria. Y, desde hoy, también vamos a implementarla en todas las escuelas primarias. Eso significa algo enorme: toda una generación va a crecer entendiendo, usando y dominando esta tecnología”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, rodeado de chicos, docentes y familias en la nueva escuela Estación Buenos Aires de Barracas.

“La escuela no puede quedarse mirando desde afuera cómo el mundo cambia. Tiene que preparar a nuestros chicos para ser protagonistas de esa transformación. Por eso, estamos formando a miles de docentes para incorporarla con sentido pedagógico. El futuro no se espera: se construye, y en las escuelas de la Ciudad estamos para liderarlo”, agregó el Jefe de Gobierno, junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel.

La Ciudad de Buenos Aires es pionera en América Latina en la utilización de Inteligencia Artificial: el año pasado se convirtió en la primera jurisdicción del país y de toda Latinoamérica en incorporar IA en escuelas públicas de secundario. Al sumar la Primaria, lo que se busca es garantizar, desde los primeros años de escolaridad, un piso tecnológico común para todos los alumnos que permita reducir brechas digitales y potenciar experiencias de aprendizaje.

Jorge Macri
Jorge Macri inaugur&oacute; el ciclo lectivo 2026.

Jorge Macri inauguró el ciclo lectivo 2026.

Además, el ciclo lectivo 2026 incorpora el nuevo diseño curricular para el jardín maternal y sala de 3, una actualización pedagógica que responde a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. La iniciativa promueve una mirada integral del desarrollo infantil, refuerza el lugar del lenguaje, el juego y la interacción, e incorpora indicadores de logro en Lengua y Matemática para sala de 3. Además, suma una perspectiva socioemocional y propone fortalecer la enseñanza compartida con las familias.

“Tenemos que unirnos, escuela y familias, para poner el aprendizaje y el bienestar de los alumnos en el centro”, dijo la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel. Y agregó: “El trabajo conjunto entre familias, escuelas y la Ciudad es fundamental para enfrentar el uso problemático de la tecnología y proteger el bienestar socioemocional de niños y adolescentes”.

Los alumnos del nivel Secundario iniciarán las clases el lunes que viene. Las vacaciones de invierno serán desde el 20 hasta el 31 de julio y el final del ciclo lectivo, el 18 de diciembre.

Cómo funciona Estación Buenos Aires, la novedosa escuela inaugurada en Barracas

La escuela Estación Buenos Aires es bilingüe y Google Reference School, porque se promueve el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial y los docentes y chicos cuentan con dispositivos Chromebook, conectividad y formación en el uso de Gemini.

El edificio de 3 mil metros cuadrados tiene 17 aulas, SUM, comedor, laboratorios y terrazas verdes. También ofrece turnos con menor carga para deportistas de alto rendimiento, pensados para quienes entrenan en clubes de la zona como Huracán y Barracas, entre otros.

Jorge Macri agregó: “La escuela Estación Buenos Aires no es solo un edificio nuevo, es una escuela modelo: bilingüe y tecnológica. Desde primer grado van a tener 16 horas de inglés por semana y van a aprender programación, robótica y pensamiento computacional desde chicos”. Luego, aseguró: “Y algo fundamental: esta escuela está conectada con universidades y con el mundo del trabajo. Porque la escuela no puede prepararse para un mundo que ya no existe. Tiene que prepararse para el que empieza ahora”.

La primaria funciona con aulas que rompen la idea clásica de la clase cerrada: son flexibles, cada una de ellas cuenta con paneles divisorios que permiten unir hasta tres aulas en una.

La secundaria seguirá los lineamientos de la política Secundaria Aprende que es entender que el aula cambió: transformación digital e innovación en la enseñanza y aprendizaje, intensificación en inglés y una estructura basada en laboratorios y talleres. Los alumnos tienen a disposición bibliotecas maker, que combinan libros en papel con dispositivos digitales, tablets e impresoras 3D.

