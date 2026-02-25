25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Se conoció la lapidaria frase que lanzó Marcelo Gallardo en una charla íntima con el presidente de River

Producto de la derrota frente a Vélez, el Muñeco decidió dar un paso al costado y anunció que el partido frente a Banfield este jueves por la 8° fecha del Torneo Apertura será en el Monumental.

Por
No encontré respuestas

"No encontré respuestas", fue la explicación de Gallardo a Di Carlo en su renuncia

Marcelo Gallardo dirigirá su último partido en River en el Monumental frente a Banfield luego de anunciar su renuncia en el inicio de la semana post derrota ante Vélez. Ahora, trascendieron los detalles de la charla íntima entre el Muñeco y el presidente, Stéfano Di Carlo.

El nombre de Chacho Coudet se posiciona firme como sucesor de Gallardo en River. 
Te puede interesar:

River, a la caza del reemplazante de Gallardo: cómo fue el paso de Coudet como jugador del Millonario

Después del choque en Liniers, el entrenador evitó dar la conferencia de prensa y había señalado que se iba a tomar su tiempo para analizar su futuro. Finalmente, el lunes por la tarde llegó al River Camp con la decisión tomada, donde les comunicó a los jugadores que iba a dar un paso al costado.

Tras ello, se reunió con Di Carlo, quien también estuvo presente en Ezeiza y, en un mano a mano, el entrenador más ganador de la historia del conjunto de Núñez tuvo una frase lapidaria que no pudo cambiar su opinión, pese a los intentos del presidente de tratar de convencerlo para que se quede. “No encontré respuestas”, sentenció Gallardo.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, fue el descargo que hizo Gallardo en un mensaje publicado en las redes sociales del club.

Plantel de River 2026

El Muñeco mencionó que no cumplió con los objetivos propuestos y sintió haber decepcionado a los hinchas. Por eso, el partido del jueves desde las 19:30 en el Monumental ante el Taladro será su despedida.

¿Nuevo DT confirmado? River y Chacho Coudet habrían llegado a un acuerdo de palabra

Tras la renuncia de Marcelo Gallardo, River y Eduardo “Chacho” Coudet habrían llegado a un acuerdo de palabra para que el exjugador del Millonario, y actual director técnico del Deportivo Alavés de España, se convierta en el sucesor del Muñeco.

Según informaron fuentes cercanas a la dirigencia, a cargo de Stefano Di Carlo, el club se comunicó con Coudet para que vuelva al estadio Monumental después de su paso como jugador en los años 2000. Sin embargo, para que el exmediocampista se convierta en el nuevo director técnico del conjunto de Núñez todavía resta solucionar su salida del club español, con quien tiene contrato vigente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Eduardo Chacho Coudet solo tendría que resover su salida del Deportivo Alavés para convertirse en el nuevo entrenador de River Plate.
play

¿Nuevo DT confirmado? River y Eduardo "Chacho" Coudet habrían llegado a un acuerdo de palabra

Diego Latorre / Marcelo Gallardo

Latorre no tuvo piedad con Gallardo tras su salida de River: "Todo se paga alguna vez"

Soy hincha de Boca: el video que se viralizó del Chacho Coudet revelando de qué club es hincha

¿Hincha de Boca? Mientras se acerca a River, se viralizó un video del Chacho Coudet en el que revela de qué cuadro es

Coudet, Crespo, Ariel Holan y Gabriel Milito son algunos nombres que suenan para reemplazar a Gallardo

Gallardo se despide de River: quiénes son los principales candidatos a reemplazarlo

Marcelo Gallardo deja la dirección técnica de River.

Tras la salida de Gallardo, River suma otra preocupación para enfrentar a Banfield

Marcelo Gallardo renuncio como entrenador de River.

Cómo fue el segundo ciclo de Gallardo, que se va de River tras una racha negativa histórica

Rating Cero

La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.
play

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.
play

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Solange quedó quinta en la edición del 2011.

Gran Hermano 2026: quién es Solange Abraham, la participante que regresó a la casa tras 15 años

El actor de Crepúsculo luce distinto a sus 52 años.

La impresionante transformación física de un actor de Crepúsculo: tiene 52 años

El Cartel de los Sapos es una serie sobre narcotráfico, disponible en Netflix. 

Cayó "El Mencho": las series de Netflix más perturbadoras sobre narcos

Cazzu cruzó a Rauw Alejandro por su nueva canción.

El descargo de Cazzu tras el nuevo tema de Rauw Alejandro: "La legendaria camaradería entre varones"

últimas noticias

play
La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

Hace 5 minutos
Los rescatistas continúan buscando personas con vida bajo de los escombros, 

Temporal en Brasil: sube a el número 37 muertos y 39 continúan desaparecidos por las inundaciones

Hace 8 minutos
play
La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Hace 16 minutos
La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo

Hace 18 minutos
Aerolíneas Argentinas terminó 2025 sin pedirle subsidios al Estado. 

Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con superávit operativo de u$s112,7 millones

Hace 29 minutos