Se conoció la lapidaria frase que lanzó Marcelo Gallardo en una charla íntima con el presidente de River Producto de la derrota frente a Vélez, el Muñeco decidió dar un paso al costado y anunció que el partido frente a Banfield este jueves por la 8° fecha del Torneo Apertura será en el Monumental. Por + Seguir en







"No encontré respuestas", fue la explicación de Gallardo a Di Carlo en su renuncia

Marcelo Gallardo dirigirá su último partido en River en el Monumental frente a Banfield luego de anunciar su renuncia en el inicio de la semana post derrota ante Vélez. Ahora, trascendieron los detalles de la charla íntima entre el Muñeco y el presidente, Stéfano Di Carlo.

Después del choque en Liniers, el entrenador evitó dar la conferencia de prensa y había señalado que se iba a tomar su tiempo para analizar su futuro. Finalmente, el lunes por la tarde llegó al River Camp con la decisión tomada, donde les comunicó a los jugadores que iba a dar un paso al costado.

Tras ello, se reunió con Di Carlo, quien también estuvo presente en Ezeiza y, en un mano a mano, el entrenador más ganador de la historia del conjunto de Núñez tuvo una frase lapidaria que no pudo cambiar su opinión, pese a los intentos del presidente de tratar de convencerlo para que se quede. “No encontré respuestas”, sentenció Gallardo.

El Millonario arrancó el Torneo Apertura de mayor a menor, ya que ganó los dos primeros partidos, empató el tercero y perdió los últimos tres, entre ellos tuvo una goleada por 4 a 1 en el Monumental frente a Tigre. Aunque se volvió a la victoria por Copa Argentina ante Ciudad Bolívar, en lo futbolístico, el entrenador no encontró respuestas y así, decidió ponerle punto final a su segundo ciclo.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, fue el descargo que hizo Gallardo en un mensaje publicado en las redes sociales del club.

Plantel de River 2026 @riverlpm El Muñeco mencionó que no cumplió con los objetivos propuestos y sintió haber decepcionado a los hinchas. Por eso, el partido del jueves desde las 19:30 en el Monumental ante el Taladro será su despedida. ¿Nuevo DT confirmado? River y Chacho Coudet habrían llegado a un acuerdo de palabra Tras la renuncia de Marcelo Gallardo, River y Eduardo “Chacho” Coudet habrían llegado a un acuerdo de palabra para que el exjugador del Millonario, y actual director técnico del Deportivo Alavés de España, se convierta en el sucesor del Muñeco. Según informaron fuentes cercanas a la dirigencia, a cargo de Stefano Di Carlo, el club se comunicó con Coudet para que vuelva al estadio Monumental después de su paso como jugador en los años 2000. Sin embargo, para que el exmediocampista se convierta en el nuevo director técnico del conjunto de Núñez todavía resta solucionar su salida del club español, con quien tiene contrato vigente.