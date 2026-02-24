Pampita enfrentó a Yanina Latorre y los rumores de infidelidad con "Cochito" López: "No pienso nada más que..." La modelo llamó al programa de la mediática para desmentir un encuentro con el automovilista en Uruguay, cuando estaba lejos de Martín Pepa. + Seguir en







La modelo fue contundente ante los comentarios de la conductora de América. Redes sociales

Carolina "Pampita" Ardohain rompió el silencio ante las versiones de infidelidad con Juan Manuel "Cochito" López: "No pienso nada más que en estar con mi familia", aseguró.

La modelo salió al cruce de los rumores sobre un fin de semana en el exterior, cuando está alejada de su pareja Martín Pepa, por cuestiones laborales: "Acabo de enterrar a un amigo mío, no tengo el sarcasmo y la alegría de siempre", se excusó y agregó: "Tengo que aclarar las cosas... ".

La mediática habló al programa de Yanina Latorre, SQP, en América, donde el panelista Martin Salwe ventiló un supuesto encuentro de ella con el automovilista, en Punta del Este. "Si, estuve en el Uruguay, el fin de semana, pero con mi hijo Benicio. Estuve en el hotel durmiendo con mi hijo, en una cama de dos plazas", remarcó.

Embed ¡¿PAMPITA INFIEL?!



Cuentan en #SQP que PAMPITA le habría sido INFIEL a MARTÍN PEPA con COCHITO LÓPEZ pic.twitter.com/ORcV8c1xC7 — Pretty Little Chismes (@plchismes) February 24, 2026 "No entiendo porque inventan algo así. Llamen al hotel, ahí saben", dijo Pampita y Latorre dijo que la información surgió del propio lugar de una RRPP. "No tengo comunicación con esa persona. No hablo por teléfono, ni por Instagram, no tengo ni idea de qué hace, no es un amigo con el que yo hable", apuntó la exmujer de Benjamín Vicuña.

Ante la negativa, la conductora le recordó que no es la primera vez que se la relaciona con él. "No hablo con esa persona, no se que es de su vida, no me comunico ni nada. Estoy muy bien con mi novio. En el verano estuve con Martín (Peppa) en José Ignacio, hicimos asados. Mi hijo estuvo conmigo esos dos días".

No me gustan las mentiras y que crezcan las mentiras y si alguien lo hace lo llevaré a la justicia. No me gusta que ensucien mi relación de pareja actual. No soy una mujer soltera... no doy celos, no soy histérica, nada. Soy una mina grande con las cosas bien claros, y no ando en la pavada", subrayó ante la insistencia de la mujer de Diego Latorre. Embed Tajante medida de Pampita contra los medios: por pedido de Carolina la justicia emitió una medida cautelar (solicitada por Burlando) para que no se pueda mostrar más su domicilio actual y el futuro. pic.twitter.com/6SJIk8aoK3 — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) February 24, 2026 Pampita fue la justicia por un bozal a la prensa Paralelamente, el periodista Fede Flowers contó en X que Pampita fue a la Justicia a pedir una medida cautelar para que la prensa no informe de ahora en más, ningún dato sensible de su persona y su familia, como el domicilio. Tras una semana de altísima exposición mediática por rumores de infidelidad, la modelo decidió pasar a la acción legal. A través de su abogado, Fernando Burlando, logró medida cautelar de cumplimiento inmediato para frenar el acoso periodístico en su hogar.