Atención fanáticos del fútbol: se puede conseguir gratis el álbum de figuritas del Mundial 2026

En redes sociales comenzó a circular una promoción que incluye el álbum oficial de Panini mediante la compra de productos. Conoce todos los detalles para no perder la oportunidad de conseguir el tuyo.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 comenzó hace rato, para aquellos fanáticos y fanáticas coleccionistas llegó el momento de conseguir el álbum oficial de la Fifa y empezar a comprar figuritas. Sin embargo, aquellos que quieran ahorrar a la hora de conseguirlo podrán obtenerlo gratis con la compra en una aplicación de delivery.

En redes sociales comenzó a circular una promoción en la aplicación de Pedidos Ya Market , donde con la compra de cualquier tipo de producto, se incluye de manera gratuita el "Álbum Panini muestra obsequio de la Copa del Mundo de la Fifa 2026" .

A raíz de esta noticia, varios usuarios confirmaron la veracidad del posteo al ingresar a Pedidos Ya y realizar un pedido, el álbum figura que cuesta $0 , mientras que los paquetes de figuritas salen $2.000.

Después de unas horas, varias personas comentaron el mismo posteo y adjuntaron la foto del álbum, que si bien no es de tapa dura es de buena calidad. " Los que tienen duda con la calidad, es calidad de diario, si posta no lo van a cuidar, compren el de 12k o tapa dura, pero si lo cuidan, se la banca bastante" , aseguró uno de ellos.

Salió a la venta el álbum del Mundial 2026: cómo es, cuánto cuesta y dónde conseguir las figuritas

La empresa Panini lanzó a la venta el álbum del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se trata de la mayor colección impresa por la editorial italiana debido al cambio de formato del torneo, que será el más largo de la historia ya que se extenderá del 11 de junio al 19 de julio.

La portada del álbum está dedicada a Canadá y Estados Unidos, incorpora el emblema oficial y el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que la edición oficial tiene 112 páginas y reúne un total récord de 980 figuritas, con siete estampas por sobre. La expansión responde además a la distribución del torneo en 16 ciudades anfitrionas entre Canadá, Estados Unidos y México.

El valor del libro de tapa blanda es de $15.000, mientras que el paquete, que contiene siete figuritas y cuesta $2.000, se puede comprar en kioscos. El álbum fue presentado en la región de Nueva York/Nueva Jersey, una de las sedes y lugar de la final de la Copa del Mundo.