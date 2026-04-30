30 de abril de 2026 Inicio
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Argentina cayó 11 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa

Un informe de Reporteros Sin Fronteras confirma el peor nivel en 25 años, con el país en caída libre.

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El Gobierno le quitó la credencial a los periodistas en Casa Rosada

El Gobierno le quitó la credencial a los periodistas en Casa Rosada, 

Argentina cayó 11 puestos en el ranking de libertad de prensa que realiza la organización Reporteros Sin Fronteras, en medio de las tensiones del gobierno de Javier Milei con medios de comunicación y periodistas. El deterioro también se registró a nivel mundial, marcando en el 2026 el peor nivel de los últimos 25 años.

“El trabajo es con derechos o es esclavo” es el lema de la movilización de la central obrera.
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En la nueva edición del informe, Argentina se encuentra en el puesto número 98, cuando en el 2025 había ocupado el 87. Según la organización no gubernamental internacional, con sede en París, "las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei hacia los periodistas y los medios críticos son una constante desde su llegada al poder".

"A ello se suman políticas que agravan tendencias ya existentes anteriormente, como la fuerte concentración de los medios y la opacidad de su propiedad, así como la precarización del oficio de periodista", agregaron.

El ranking se conoce justo cuando se cumple una semana del cierre del acceso a la prensa acreditada en Casa Rosada, justificado por el Ejecutivo en razones de “seguridad nacional” y duramente cuestionado por entidades periodísticas .

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Un fenómeno global en retroceso

A nivel mundial, el diagnóstico es aún más contundente. La clasificación 2026 de RSF señala que la libertad de prensa atraviesa su peor momento en un cuarto de siglo. Más de la mitad de los países se encuentran en situación “difícil” o “muy grave”, cuando en 2002 esa proporción era marginal.

El informe atribuye este deterioro a la proliferación de marcos legales restrictivos y a la creciente criminalización del periodismo, incluso en democracias consolidadas. Estados Unidos, por ejemplo, también retrocedió en el ranking, en un contexto donde los ataques políticos a la prensa se volvieron una práctica recurrente .

El dato, más que estadístico, es político: la libertad de prensa retrocede en el mundo, pero en Argentina ese proceso tiene nombre propio y un escenario concreto donde se expresa todos los días.

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