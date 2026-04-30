30 de abril de 2026 Inicio
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Adiós al escurridor tradicional: así es la nueva tendencia para secar los platos

Se trata de un diseño más práctico que trae grandes ventajas en la distribución del espacio y aporta un estilo minimalista y estético a la cocina.

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Diseño de interiores: cómo optimizar el espacio de tu cocina. 

Diseño de interiores: cómo optimizar el espacio de tu cocina. 

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  • Los nuevos escurridores aprovechan el espacio vertical sobre el fregadero para despejar las mesadas.
  • Cuentan con diseños ajustables que se adaptan al tamaño de cualquier pileta y grifería.
  • Poseen compartimentos específicos para organizar platos, cubiertos y tablas de forma eficiente.
  • El sistema de drenaje directo al desagüe mejora la higiene al evitar la acumulación de agua.

En la cocina moderna, el orden y la optimización del espacio se volvieron prioridades absolutas. Si sos de los que siente que el secaplatos convencional siempre estorba, ocupa media mesada y acumula humedad innecesaria, te va a encantar lo que trae el 2026.

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La tendencia que está arrasando en redes sociales y catálogos de diseño promete jubilar al viejo escurridor de plástico para darle la bienvenida a una solución mucho más inteligente y estética que responde a la necesidad de superficies despejadas. En las cocinas actuales, donde a menudo desayunamos o trabajamos, tener la encimera libre de platos mojados aporta una sensación de calma y limpieza visual inmediata.

Cómo es la nueva tendencia para secar los platos

La nueva propuesta que está cambiando las cocinas este año son los escurridores de diseño vertical diseñados para colocarse directamente sobre el fregadero. A diferencia de los modelos tradicionales que se apoyan a un costado, estos sistemas aprovechan el espacio aéreo, dejando libre el resto de la encimera para cocinar con comodidad.

diseño cocina

La mayoría de estos modelos tienen un diseño ajustable y versátil, lo que permite adaptarlos al ancho exacto de tu pileta y a la altura de tu grifería. Su disposición permite organizar de forma segura desde platos y cuencos hasta tablas de cortar, cuchillos de chef y cubiertos, todo en estructuras separadas.

Otra gran ventaja de este diseño es que facilita enormemente la limpieza. Al estar ubicados sobre el fregadero, el agua cae directamente al desagüe. Esto elimina la necesidad de andar vaciando bandejas de goteo o secar el charco que suele quedar debajo de los escurridores comunes, evitando la formación de moho.

Además, al mantener los utensilios elevados, se favorece la circulación de aire, logrando un secado mucho más rápido y natural. Generalmente fabricados en acero inoxidable con acabados en negro mate o metalizados, se integran a la decoración como un accesorio moderno y no como un "trasto" molesto.

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