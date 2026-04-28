Spreen gastó más de 30 millones para llenar el álbum del Mundial antes de que salga a la venta en Argentina El streamer transmitió en vivo el momento en el que recibió la caja con todo lo que compró: fueron, en total, 14 mil paquetes que adquirió en Uruguay. “Me puse el objetivo de ser el primero de todos”, indicó. Por + Seguir en







Spreen, ¿el primero en el mundo en llenar el álbum? Redes sociales

El streamer Spreen gastó más de $30 millones en figuritas para poder terminar el álbum del Mundial 2026 y poder ser el primero en completarlo antes de que salga a la venta en Argentina, por lo que hizo la compra en Uruguay. Lleva más de 16 horas en vivo y está por completarlo.

“Hoy voy a llenar el álbum del Mundial en menos de 24 horas. Y no solo eso: quizás soy el primero de Argentina y en el mundo en lograr eso. Me puse el objetivo de ser el primero de todos”, expresó en su stream en Kick en el que tuvo más de 10 mil personas en todo momento.

“Las figuritas todavía no salieron en Argentina, probablemente no las encuentren en los kioscos. Esto lo tengo porque alguien fue a Uruguay a buscarme todas las figuritas, ja. Perdón a la gente de Uruguay que les robé todas las figuritas, las necesitaba para tener todas las cajas”, agregó.

En plena transmisión, logró sacar la más difícil que es la del capitán de la Selección argentina: “¡Leo Messi! ¡Sí! ¡El Diez! ¡El capitán! Me acaba de salir Lionel Andrés Messi, gente. Es el sobre n°500 y nos salió Messi".

Salió a la venta el álbum del Mundial 2026: cómo es, cuánto cuesta y dónde conseguir las figuritas La empresa Panini lanzó a la venta el álbum del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se trata de la mayor colección impresa por la editorial italiana debido al cambio de formato del torneo, que será el más largo de la historia ya que se extenderá del 11 de junio al 19 de julio.

La portada del álbum está dedicada a Canadá y Estados Unidos, incorpora el emblema oficial y el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que la edición oficial tiene 112 páginas y reúne un total récord de 980 figuritas, con siete estampas por sobre. La expansión responde además a la distribución del torneo en 16 ciudades anfitrionas entre Canadá, Estados Unidos y México. El valor del libro de tapa blanda es de $15.000, mientras que el paquete, que contiene siete figuritas y cuesta $2.000, se puede comprar en kioscos. El álbum fue presentado en la región de Nueva York/Nueva Jersey, una de las sedes y lugar de la final de la Copa del Mundo.