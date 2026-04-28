28 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Spreen gastó más de 30 millones para llenar el álbum del Mundial antes de que salga a la venta en Argentina

El streamer transmitió en vivo el momento en el que recibió la caja con todo lo que compró: fueron, en total, 14 mil paquetes que adquirió en Uruguay. “Me puse el objetivo de ser el primero de todos”, indicó.

Por
Spreen

Spreen, ¿el primero en el mundo en llenar el álbum?

Redes sociales

El streamer Spreen gastó más de $30 millones en figuritas para poder terminar el álbum del Mundial 2026 y poder ser el primero en completarlo antes de que salga a la venta en Argentina, por lo que hizo la compra en Uruguay. Lleva más de 16 horas en vivo y está por completarlo.

El hombre será recompensado con tortas.
Te puede interesar:

Viral: un hombre recibió $1 millón por error, los devolvió y recibirá tortas por diez años

“Hoy voy a llenar el álbum del Mundial en menos de 24 horas. Y no solo eso: quizás soy el primero de Argentina y en el mundo en lograr eso. Me puse el objetivo de ser el primero de todos”, expresó en su stream en Kick en el que tuvo más de 10 mil personas en todo momento.

Las figuritas todavía no salieron en Argentina, probablemente no las encuentren en los kioscos. Esto lo tengo porque alguien fue a Uruguay a buscarme todas las figuritas, ja. Perdón a la gente de Uruguay que les robé todas las figuritas, las necesitaba para tener todas las cajas”, agregó.

En plena transmisión, logró sacar la más difícil que es la del capitán de la Selección argentina: “¡Leo Messi! ¡Sí! ¡El Diez! ¡El capitán! Me acaba de salir Lionel Andrés Messi, gente. Es el sobre n°500 y nos salió Messi".

Salió a la venta el álbum del Mundial 2026: cómo es, cuánto cuesta y dónde conseguir las figuritas

La empresa Panini lanzó a la venta el álbum del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se trata de la mayor colección impresa por la editorial italiana debido al cambio de formato del torneo, que será el más largo de la historia ya que se extenderá del 11 de junio al 19 de julio.

La portada del álbum está dedicada a Canadá y Estados Unidos, incorpora el emblema oficial y el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que la edición oficial tiene 112 páginas y reúne un total récord de 980 figuritas, con siete estampas por sobre. La expansión responde además a la distribución del torneo en 16 ciudades anfitrionas entre Canadá, Estados Unidos y México.

El valor del libro de tapa blanda es de $15.000, mientras que el paquete, que contiene siete figuritas y cuesta $2.000, se puede comprar en kioscos. El álbum fue presentado en la región de Nueva York/Nueva Jersey, una de las sedes y lugar de la final de la Copa del Mundo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cazador fue sorprendido por cinco elefantes. 

Horror en África: un cazador multimillonario murió pisoteado por cinco elefantes

Al menos cuatro personas resultaron heridas en Sevilla, España. 

Terror en un parque de diversiones: cayó un juego al vacío

Un hombre se volvió viral por una insólita teoría. 

Un hombre creyó que un árbol de su patio era falso y se volvió viral

play

Gualeguaychú: estudiante atacó con una cadena de moto a nueve compañeros en una escuela

Escalofriante video: un hombre se electrocutó y murió al tratar de espantar un mono del tejado

Escalofriante video: un hombre se electrocutó y murió al tratar de espantar un mono del tejado

Una joven captó risas extrañas, llantos y objetos moverse solos. 

Algo acechaba en el bosque: escuchó gritos aterradores y descubrió que no estaba sola

Rating Cero

La actriz lanzó un pedido desesperado en redes sociales y ofreció recomepensa.

"Por favor devuélvanmelo": el desesperado pedido que Verónica Llinás lanzó en las redes

Tamara Paganini, subcampeona de Gran Hermano 2001.
play

Tamara Paganini contó el peor momento de su vida en Gran Hermano y se quebró por la muerte de sus mellizos

Grecia Colmenares estalló en medio de una crisis y sacudió la casa de Gran Hermano.

Crisis de nervios en Gran Hermano: Grecia Colmenares tomó una drástica decisión dentro de la casa

Por ahora, la artista colombiana optó por el silencio en sus redes sociales.

Tragedia en la previa del show de Shakira en Copacabana: murió un operario durante el armado del escenario

Moria Casán y Susana Giménez.
play

Moria Casán cuestionó el look de Susana Giménez para los Martín Fierro de la Moda: "Me dio risa"

Rincón dijo que le trajo suerte a Messi.

Andrea Rincón reveló detalles sobre su antiguo encuentro amoroso con Lionel Messi

últimas noticias

Toda la información sobre la mormativa de los Feriados y cómo se pagan

Cómo se paga si te toca trabajar en el feriado del día del trabajador en 2026

Hace 6 minutos
Las líneas de colectivo disminuirán su frecuencia. 

Cómo funcionará el transporte público el 1º de mayo por el Día del Trabajador

Hace 18 minutos
El dólar oficial arrancó la semana al alza.

El dólar sigue con la tendencia alcista y ahora se acerca a los $1.450

Hace 23 minutos
Spreen, ¿el primero en el mundo en llenar el álbum?

Spreen gastó más de 30 millones para llenar el álbum del Mundial antes de que salga a la venta en Argentina

Hace 25 minutos
La mínima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantendrá en 10 grados. 

Avanzan el frío polar y las heladas en Argentina: cuánto caerá el termómetro

Hace 32 minutos