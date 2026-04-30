El explosivo posteo de la esposa de Adam Bareiro contra Mariano Closs tras la expulsión en Cruzeiro - Boca Tamara Rojas compartió un video en el que el periodista deportivo intentaba explicar la jugada que derivó en la tarjeta roja para el delantero en el partido en Brasil. Según el relator, el goleador estuvo bien expulsado. Por + Seguir en







Tamara Rojas cargó contra Mariano Closs.

Boca cayó 1-0 ante Cruzeiro por Copa Libertadores y la expulsión de Adam Bareiro fue una de las jugadas más polémicas del partido. Tamara Rojas, esposa del delantero paraguayo, publicó un contundente mensaje tras la expulsión contra Mariano Closs.

La community manager compartió un video en sus historias de Instagram donde compartió un video de la jugada en cuestión, cuestionó tanto la decisión arbitral como el relato televisivo que llevaba adelante el periodista deportivo.

“Hay que dejar el club de lado, Mariano. ¿Sos hincha de River o periodista vos?”, escribió, en alusión a una supuesta simpatía del relator por River Plate, clásico rival de Boca.

esposa bareiro

Al momento de narrar la jugada que derivó en la expulsión, Mariano Closs fue categórico en su análisis: “Le metió la mano en la cara y se va. Es que no se puede jugar al fútbol como Bareiro, todo el tiempo friccionando los partidos. Se queda con 10 Boca, expulsado Bareiro”.