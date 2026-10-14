La pareja de Jorge "Roña" Castro reveló cuál era su último deseo: "El domingo íbamos a..."

La influencer Noelia Vigliarolo compartió un desgarrador posteo en redes sociales, en el que explicó lo que tenían pensado junto al exboxeador. "Te voy a extrañar mucho", escribió.

La pareja de Jorge Roña Castro, el exboxeador campeón del mundo en la categoría peso medio, publicó un posteo emotivo de despedida en el que contó cuánto lo quería y reveló cuál era el último deseo que tenían. “Te voy a extrañar mucho”, escribió Noelia Vigliarolo.

“Ay, mi amor, no me alcanzan las palabras para expresar tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida ”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

Y agregó: “La casa va a estar vacía sin vos. Nosotros dos, siempre compañeros, con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y por la manera en que lo vivimos. Nosotros viajamos, convivimos y compartimos tantas cosas”.

Fue entonces que reveló cuál era su último deseo: “Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la costa. Gracias por cuidarme tanto. Nunca me voy a olvidar de tus palabras ni de cómo me decías cuánto me amabas. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida”.

Después de sus años de gloria deportiva, Castro mantuvo su presencia pública a través de la televisión y también tuvo un paso por la política. Sin embargo, en los últimos años una parte central de su vida estuvo dedicada al compromiso social.

Durante la pandemia de coronavirus, convirtió su gimnasio de Temperley en un espacio de ayuda para quienes atravesaban dificultades económicas. La iniciativa creció hasta conformar una red de comedores y merenderos en el conurbano bonaerense.

En septiembre de este año, el propio Castro contó que coordinaba 14 comedores y nueve merenderos, con asistencia para miles de personas. Su tarea incluía conseguir alimentos, distribuir mercadería y sostener la atención cotidiana de familias que no lograban cubrir sus necesidades básicas.

Ese compromiso se había convertido en una marca de su vida lejos del ring. El exboxeador dedicaba buena parte de sus días a conseguir provisiones y organizar la ayuda, una labor que lo mantenía en contacto directo con las necesidades de los barrios.