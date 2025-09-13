Brutal accidente en moto de Thiago Medina: qué dijo una de las testigos del choque

El participante de Gran Hermano 2022 fue operado y le extrajeron el bazo, según contó en sus redes Daniela Celis, su expareja. Un nuevo testimonio surgió en las últimas horas, que detalló cómo fue el siniestro en Moreno.

Thiago fue trasladado al Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno.

Durante la noche del viernes se conoció la noticia de que Thiago Medina, un participante de Gran Hermano 2022, chocó con su moto en Moreno y fue trasladado a un hospital cercano en grave estado. Su expareja Daniela Celis, contó que los médicos tuvieron que extraerle el bazo.

Mientras fanáticos y seguidores esperan las últimas novedades de su parte médico , en las últimas horas una mujer que fue testigo del brutal accidente que sufrió Thiago pudo declarar ante las autoridades de la UFI N°1 de Moreno.

Según a la información que accedió el sitio Infobae, la joven regresaba a su casa después de trabajar junto a su novio, en motocicleta, a 100 metros de la calle La Providencia, cuando vieron a una moto pasar a alta velocidad y en ella una persona con casco, que al parecer era Thiago Medina.

Cuando llegaron al cruce con La Providencia, también pudo observar al auto involucrado en el siniestro un Chevrolet Corsa, que después de poner la luz de giro dobló, cuando segundos después ocurrió el choque con el exGran Hermano.

Hasta el momento no se conoce ningún video o imágenes del accidente, las hermanas de Thiago salieron a desmentir en redes sociales, las fotografías que se viralizaron en las últimas horas. "La foto que circula no es real, la moto de Thiago es blanca, por favor les pido respeto. El choque no fue en la parte delantera como se dice", señaló Camila.

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina está internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente con su moto en Moreno. En las últimas horas fue operado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva "completamente sedado", informó Daniela Celis, expareja del joven.

La madre de sus hijas, quien también participó del reality show en 2022, compartió una actualización del parte médico en una historia de Instagram, donde expresó que "en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva".

Además, Celis explicó que "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo". Por el momento, la familia continúa esperando el "parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora".

Por último, Daniela cerró el mensaje con "apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias".