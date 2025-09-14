14 de septiembre de 2025 Inicio
Insólito choque de lujo en Puerto Madero: una coupé Audi se estrelló contra un hotel cinco estrellas

El auto circulaba a alta velocidad, perdió el control e impactó contra una de las columnas del edificio ubicado en Macacha Güemes 351. Dos personas fueron asistidas en el lugar por el SAME.

El vehículo Audi TT chocó las columnas del Hotel Hilton.

El vehículo Audi TT chocó las columnas del Hotel Hilton.

Dos personas resultaron heridas en un insólito choque que ocurrió este domingo por la madrugada cuando una coupé Audi se estrelló contra las columnas de la entrada de un hotel cinco estrellas en Puerto Madero, aunque solo sufrieron lesiones leves.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 en la puerta del Hotel Hilton, ubicado en la calle Macacha Güemes 351 entre Olga Cossettini y Juana Manso. Por razones que se investigan, un vehículo Audi TT color blanco que circulaba a alta velocidad perdió el control e impactó contra una de las columnas del ingreso.

Una de las hipótesis es que no llegó a frenar en la dársena que se encuentra frente al hotel. Los únicos heridos fueron los dos jóvenes que viajaban a bordo del auto, de 20 y 28 años. Ambos sufrieron heridas leves, fueron atendidos en el lugar por personal del SAME y no necesitaron ser trasladados a ningún centro de salud.

También intervinieron efectivos de la Policía de la Ciudad para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad mientras el SAME desempeñaba sus tareas. Hubo algunas demoras en la circulación, pero el operativo finalizó luego de aproximadamente una hora.

