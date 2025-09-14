Córdoba: se estrelló una avioneta durante un show de acrobacias y murieron dos personas Ocurrió este sábado por la tarde en el Aeroclub de Bell Ville. Los tripulantes, dos hombres oriundos de Santa Fe, participaban de un festival aéreo cuando perdieron el control y cayeron en la cabecera de la pista. Por







La avioneta se estrelló y luego se prendió fuego. Redes sociales

Una avioneta se estrelló este sábado durante un festival aéreo en la ciudad de Bell Ville, en Córdoba, y murieron las dos personas que viajaban a bordo, por lo que la Justicia federal intenta determinar cuáles fueron las causas del accidente y establecer responsabilidades.

Según informó Cadena 3, los dos fallecidos tenían 30 y 35 años y eran oriundos de Villa Cañás, Santa Fe. Habían llegado al Aeroclub local para participar del tradicional evento que incluía un show de acrobacias, exhibiciones de paracaidismo, y vuelos de bautismo en avión y helicóptero.

Los primeros testimonios indicaban que el avión biplaza intentó despegar, pero entró en pérdida, lo que los pilotos suelen denominar como "panzazo", y cayó en la cabecera de la pista. Como consecuencia del impacto, se prendió fuego. El servicio de emergencias constató la muerte de los dos tripulantes.

Medios locales informaron que la aeronave siniestrada no formaba parte del programa principal del festival. El impacto generó un incendio inmediato tras…

El fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, fue el primero en llegar al lugar del accidente y se encargó de preservar la zona, ya que el Aeroclub es jurisdicción federal. La causa quedó a cargo de la fiscal federal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada, junto a la Junta de Seguridad del Transporte.