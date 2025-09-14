14 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Córdoba: se estrelló una avioneta durante un show de acrobacias y murieron dos personas

Ocurrió este sábado por la tarde en el Aeroclub de Bell Ville. Los tripulantes, dos hombres oriundos de Santa Fe, participaban de un festival aéreo cuando perdieron el control y cayeron en la cabecera de la pista.

Por
La avioneta se estrelló y luego se prendió fuego.

La avioneta se estrelló y luego se prendió fuego.

Redes sociales

Una avioneta se estrelló este sábado durante un festival aéreo en la ciudad de Bell Ville, en Córdoba, y murieron las dos personas que viajaban a bordo, por lo que la Justicia federal intenta determinar cuáles fueron las causas del accidente y establecer responsabilidades.

El Cerro Colorado es un destino que combina historia milenaria y paisajes únicos.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el cerro que conserva pictografías de pueblos originarios y ofrece un paisaje único

Según informó Cadena 3, los dos fallecidos tenían 30 y 35 años y eran oriundos de Villa Cañás, Santa Fe. Habían llegado al Aeroclub local para participar del tradicional evento que incluía un show de acrobacias, exhibiciones de paracaidismo, y vuelos de bautismo en avión y helicóptero.

Los primeros testimonios indicaban que el avión biplaza intentó despegar, pero entró en pérdida, lo que los pilotos suelen denominar como "panzazo", y cayó en la cabecera de la pista. Como consecuencia del impacto, se prendió fuego. El servicio de emergencias constató la muerte de los dos tripulantes.

Embed

El fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, fue el primero en llegar al lugar del accidente y se encargó de preservar la zona, ya que el Aeroclub es jurisdicción federal. La causa quedó a cargo de la fiscal federal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada, junto a la Junta de Seguridad del Transporte.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Padre e hijo habían salido a pasear como de costumbre pero nunca regresaron.

Encontraron los cuerpos sin vida del hombre y su hijo que eran buscados en Córdoba

Visitar Ambul no es solo una escapada a las sierras cordobesas, es también un encuentro con un modo de vida más sencillo, donde la fe, la historia y el paisaje se entrelazan.

Viajar a Córdoba: el pueblito que tiene una mezcla única entre paisajes y religión

play

Insólito: personas con discapacidad en Córdoba tuvieron que romper la vereda y armar su propia rampa en la calle

En Villa Giardino, cada rincón se combina lo simple con lo pintoresco, en un entorno que parece pensado para bajar un cambio.

Artesanos, sabores y naturaleza: el destino maravilloso de Córdoba para conocer

El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación

Visitar la Casita de Cristal no es un paseo cualquiera: es una experiencia que combina esfuerzo físico, naturaleza pura y un pedacito de historia cordobesa.

Viajar a Córdoba: la casita de cristal que todo turista tiene que conocer

Rating Cero

El artista apareció recostado y con sus piernas enyesadas en una cama de hospital.
play

Polémica por la foto de Elton John en un hospital: "Me sacudieron demasiado..."

play

Cazzu: de Jefa del Trap a Reina del Latinaje

play

Nuevo parte médico de Thiago Medina: "En estado crítico..."

Juana mostró cómo hizo para decirles a los nenes que se agranda la familia.

La emocionante reacción de los hijos de Juana Repetto al enterarse que van a tener un hermanito

Según los primeros testigos el joven llevaba casco y el automovilista habría hecho una mala maniobra.

Thiago Medina lucha por su vida: publicaron las imágenes del auto que lo chocó

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.
play

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

últimas noticias

La avioneta se estrelló y luego se prendió fuego.

Córdoba: se estrelló una avioneta durante un show de acrobacias y murieron dos personas

Hace 13 minutos
Una billetera virtual te permite ahorrar más de $200.000 por mes en rubros claves.

Esta billetera virtual te permite ahorrar más de $200.000 por mes en rubros claves: cuál es

Hace 15 minutos
Medina es acompañado por Daniela Celis, la madre de sus hijas.

Apareció el video del choque que dejó a Thiago Medina peleando por su vida

Hace 26 minutos
play

Cayó Waldo Bilbao, uno de los narcos más buscados de Rosario

Hace 35 minutos
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Cuánto dinero podés transferir entre cuentas propias según ARCA en septiembre 2025

Hace 46 minutos