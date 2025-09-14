Habló el testigo que ayudó a Thiago Medina y recreó el accidente: "Me decía que no quería morirse"

Raúl fue una de las primeras personas que socorrieron al ex-Gran Hermano luego del choque por el cual se encuentra internado en estado crítico, sedado y con asistencia respiratoria mecánica.

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina sigue en estado crítico tras el accidente de moto que tuvo en Moreno . Uno de los testigos y primeras personas que lo asistió recreó cómo fue el brutal choque por el cual el influencer todavía lucha por su vida, internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Daniela Celis y Camilota se quebraron en la puerta del hospital donde Thiago Medina lucha por su vida

“En todo momento estuvo lúcido, no perdió el conocimiento, pero sí la noción de dónde estaba y nos preguntó ‘qué le pasó, por qué estoy acá ’”, recordó y agregó: "También me decía que no quería morirse y que tenía dos hijas" .

El hecho ocurrió el viernes pasado sobre la Ruta 7 cerca de las 20, cuando la moto del joven de 21 años impactó contra un Chevrolet Corsa de color gris. “En el lugar hay una loma que agarró Thiago, eso te desestabiliza” , describió Raúl en diálogo con Argentina en Vivo por C5N , sobre una de las causantes del impacto.

“No sé si él conocía el lugar, pero eso, tanto en auto como en moto, te hace perder un poco el control del vehículo. Esto pudo haber influido. Esta parte de la ruta es el peor lugar, está en total mal estado”, aclaró.

Por otro lado, sobre el choque que dejó a Medina en estado crítico, el hombre indicó que “la moto no estaba tan dañada, lo que impacta con el auto es la cabeza" : “Tenía un golpe en la parte de frente del casco y, al caer sobre la ruta, se golpeó la parte lateral del cuerpo, lo que seguramente le genera las lesiones de las costillas”.

En esa línea, desmintió las versiones que indican que, tras el impacto, Thiago voló por encima del auto, porque, “sino, hubiera quedado a más de 10 metros de distancia, pero no sucedió”. “Cuando impacta cae para el lado de la ruta y llega a ocupar la mitad de la calzada, pero la moto no impactó porque estaba bastante sana. Él choca en la parte trasera del auto e impacta su cuerpo”, detalló.

Una vez en el suelo, Raúl explicó que el joven “intentó darse vuelta porque decía que le dolía, pero intentamos contenerlo, tranquilizarlo e intentando que pudiera desbloquear su teléfono para poder llamar a alguien”.

Thiago Medina chocó y está en estado crítico: su familia pide dadores de sangre

En el momento del impacto, Thiago Medina fue asistido por Raúl y su pareja, quienes pasaron por el lugar apenas unoa segundo después del choque.

El testigo aseguró que la visibilidad “no era tan mala, pero ya estaba oscureciendo y acá la luminaria está quemada, no se ve nada”. “Cuando llegué el auto tenía todas las luces estaban apagas, pero las de la moto sí estaba prendida y yo la apagué para que no produjera ningún tipo de incendio”, explicó en C5N.

Por otro lado, consideró que la baja luminosidad del lugar pudo haber influido, ya que los vehículos circulan con las luces altas, lo que genera un gran impacto en los conductores. “Para mí, el Corsa hizo una buena maniobra, pero el pibe venía muy rápido, pero arriba de los 80/ 90 km/h y acá la máxima es de 60”, analizó la situación.

“Cuando llegué para ayudarlo, el chico lo corrimos hasta la puerta de la Iglesia, porque no venía la Policía, la ambulancia tardó como 40 minutos en llegar. Nosotros, con la pareja del vehículo, intentando hacer señas para que los vehículos pararan un poco”, recordó sobre el momento desesperante.

Al mismo tiempo, indicó que estuvo “hasta que llegó la ambulancia con un camillero y la doctora”. “Después no supimos más nada, pero no hubo presencia policial”, aclaró sobre el momento y reconoció que el conductor del auto “estaba shockeado, girando en círculo”, pero que “tuvieron la buena acción de estar todo el tiempo y que la señora que lo acompañaba se fue con el chico en la ambulancia. Nunca lo abandonaron”.

Thiago fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Allí, el cuadro que presentaba obligó a una intervención quirúrgica de urgencia, donde le extirparon el bazo, sufrió la fractura de varias costillas y tiene afectados los pulmones, los riñones y el hígado.

Actualmente, el joven de 21 años se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Su pronóstico es reservado y su familia pide dadores de sangre. “Necesitamos 25 donadores de cualquier factor. Desde ya muchas gracias”, fue el pedido de Camila, la hermana melliza del influencer.